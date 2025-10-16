Женщина оставила кота на месяц маме: она едва узнала его после возвращения (ВИДЕО)

Рубрики
Произошел курьез, когда женщина оставила кота маме в месяц
Когда художница Лина Редфорд уехала в творческую командировку, она и представить не могла, что ее кот Синбад станет интернет-звездой. Женщина оставила любимца на месяц своей маме, а по возвращении была шокирована тем, как сильно он изменился.
Лина Рэдфорд выиграла резиденцию для художников и должна была уехать в другой город. Чтобы не оставлять кота самого, она решила доверить его своей маме, которая уже заботилась о двух котах в Праге. Заботливая женщина, известная своей любовью к животным, охотно согласилась ухаживать за Синбадом.
Однако, когда хозяйка вернулась, она едва узнала своего питомца. Оказалось, что кот набрал несколько килограммов всего за месяц. Его ранее стройная фигура превратилась в мягкую "подушку с лапками".
Мама Лины объяснила, что просто хотела порадовать Синбада и "тестировала новые бренды кормов". Как призналась художница, когда впервые увидела фото кота, присланное мамой, решила, что это сгенерированное искусственным интеллектом изображение.
Редфорд опубликовала видео с "обновленным" Синбадом на своей странице в Instagram. Ролик мгновенно стал вирусным и получил более 1,4 миллиона просмотров и 170 тысяч лайков.
В комментариях развернулась настоящая дискуссия:
Впрочем, большинство комментаторов признали, что кот выглядит счастливым, а немного лишних килограммов стали "платой за бабушкину любовь".
