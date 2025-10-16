Женщина оставила кота на месяц маме: она едва узнала его после возвращения (ВИДЕО)

Произошел курьез, когда женщина оставила кота маме в месяц

Когда художница Лина Редфорд уехала в творческую командировку, она и представить не могла, что ее кот Синбад станет интернет-звездой. Женщина оставила любимца на месяц своей маме, а по возвращении была шокирована тем, как сильно он изменился.

Лина Рэдфорд выиграла резиденцию для художников и должна была уехать в другой город. Чтобы не оставлять кота самого, она решила доверить его своей маме, которая уже заботилась о двух котах в Праге. Заботливая женщина, известная своей любовью к животным, охотно согласилась ухаживать за Синбадом.

Однако, когда хозяйка вернулась, она едва узнала своего питомца. Оказалось, что кот набрал несколько килограммов всего за месяц. Его ранее стройная фигура превратилась в мягкую "подушку с лапками".

Мама Лины объяснила, что просто хотела порадовать Синбада и "тестировала новые бренды кормов". Как призналась художница, когда впервые увидела фото кота, присланное мамой, решила, что это сгенерированное искусственным интеллектом изображение.

"Я не могла поверить, что мой гиперактивный кот так поправился", — отреагировала Лина на этот курьезный случай.

Редфорд опубликовала видео с "обновленным" Синбадом на своей странице в Instagram. Ролик мгновенно стал вирусным и получил более 1,4 миллиона просмотров и 170 тысяч лайков.

В комментариях развернулась настоящая дискуссия:

"Так эффект бабушки работает даже на животных?" – шутят пользователи.

"Никогда бы не оставил свою кошку у мамы после этого!" – пишут другие.

Впрочем, большинство комментаторов признали, что кот выглядит счастливым, а немного лишних килограммов стали "платой за бабушкину любовь".

