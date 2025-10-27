Кішки викликають залежність: нове дослідження

Рубрики
Ткачова Марія
Нові дослідження показали, що домашні кішки здатні змінювати хімічні процеси в мозку людини та впливати на її емоційний стан.
Коти викликають залежність у господарів
Як пояснюють науковці, під час муркотіння чи обіймів із кішкою у людини виробляється окситоцин — гормон, який відповідає за почуття прихильності та любові. Водночас активуються центри задоволення, пов’язані з дофаміном. Це може створювати ефект "емоційної залежності" від улюбленця.
Дослідники з Токійського університету провели експеримент із 32 власниками котів, спостерігаючи за їхнім серцебиттям і гормональними показниками під час спілкування з тваринами. У людей підвищувався пульс, але водночас зростали рівні окситоцину — це означає, що контакт з кішкою викликає не стрес, а позитивне збудження, схоже на натхнення чи радість.
Також виявилося, що ефект з’являється лише тоді, коли сама кішка проявляє ініціативу — підходить, ластиться чи сідає на коліна. Якщо власник змушує її до контакту, гормональний рівень не змінюється.
Науковці припускають, що така здатність кішок викликати у людей почуття прихильності — результат співіснування з людьми протягом тисячоліть. Це допомогло тваринам забезпечити собі їжу, безпеку й турботу.
Сьогодні майже половина американських родин має хоча б одну кішку, і для більшості власників ці тварини — справжні члени сім’ї.