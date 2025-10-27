Кошки вызывают зависимость: новое исследование

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Новые исследования показали, что домашние кошки способны изменять химические процессы в мозге человека и влиять на его эмоциональное состояние.
Коты вызывают зависимость у хозяев
Как объясняют ученые, во время мурлыкания или объятий с кошкой у человека вырабатывается окситоцин — гормон, отвечающий за чувство привязанности и любви. В то же время активируются центры удовольствия, связанные с дофамином. Это может создавать эффект эмоциональной зависимости от любимца.
Исследователи из Токийского университета провели эксперимент с 32 владельцами кошек, наблюдая за их сердцебиением и гормональными показателями во время общения с животными. У людей повышался пульс, но в то же время росли уровни окситоцина — это значит, что контакт с кошкой вызывает не стресс, а положительное возбуждение, похожее на вдохновение или радость.
Также оказалось, что эффект возникает только тогда, когда сама кошка проявляет инициативу — подходит, ластится или садится на колени. Если собственник принуждает ее к контакту, гормональный уровень не меняется.
Ученые предполагают, что такая способность кошек вызывать у людей чувство расположения — результат сосуществования с людьми на протяжении тысячелетий. Это помогло животным обеспечить себе пищу, безопасность и заботу.
Сегодня почти половина американских семей имеет хотя бы одну кошку, и для большинства владельцев эти животные настоящие члены семьи.