Коти слухають вас уважніше, ніж друзі: експерти розкрили несподівані переваги розмов із пухнастими

Неочікувано, але науково доведено: ваш улюбленець допомагає впорядкувати думки, знижує стрес і навіть оздоровлює серце.

19 січня 2026, 15:46
Проніна Анна

Багато власників котів помічали, що часто переповідають улюбленцям події дня або скаржаться на проблеми — і почуваються після цього трохи ніяково. Проте психологи запевняють: це не дивність і не ознака самотності, а справжня терапія. Розмови з котами корисні як для людини, так і для тварини, адже вони допомагають встановити емоційний зв’язок і підтримують психічне здоров’я. Про це повідомляє ТСН.

Ви не божевільні: чому психологи радять розмовляти з котами щодня

Хоч коти не розуміють складних понять на кшталт "дедлайн", "іпотека" чи "курс валют", вони прекрасно сприймають інтонацію, тембр голосу та енергію господаря. У природі дорослі коти майже не спілкуються нявканням між собою, але для комунікації з людьми вони адаптували цей звук, роблячи його інструментом взаєморозуміння. Коли людина відповідає коту голосом, тварина отримує сигнал: "Ти важливий, я бачу тебе, ти частина моєї зграї".

Чому це корисно для кота:

  • Кіт стає більш соціальним і контактним, легше адаптується до нових умов.

  • Спокійний голос господаря заспокоює тварину і сигналізує, що вдома немає загроз.

  • Регулярні розмови зменшують стрес і зміцнюють емоційний зв’язок.

Чому це корисно для людини:

  • Проговорювання думок вголос допомагає впорядкувати хаос у голові, структурувати проблеми та знизити рівень тривожності.

  • Науково доведено, що погладжування кота знижує артеріальний тиск, а додаткова розмова подвоює ефект.

  • Виникає позитивне замкнене коло: господар заспокоюється, кіт муркотить у відповідь, що ще більше розслаблює нервову систему.

Експерти нагадують: раптові напади котів на ноги або полювання під ковдрою не є проявом агресії — це природні інстинкти, спосіб привернути увагу або позначити територію. Регулярні ігри допомагають зменшити такі прояви, а різка зміна поведінки або болючі укуси можуть свідчити про стрес або проблеми зі здоров’ям тварини.

Психологи закликають власників не соромитися говорити з котами — це не лише піднімає настрій, а й допомагає зміцнити здоров’я та психологічну стійкість у складні дні.

Читайте також в "Коментарях", що у Чехії заборонили тримати собак на прив'язі. Також ми раніше писали, що Сербія залучала спецслужби РФ для випробування звукової зброї на собаках після масових протестів у Белграді.



