Хто і навіщо випробовує звукову зброю на собаках

Сербські власті залучали Федеральну службу безпеки Росії до випробувань звукової зброї на тваринах. Про це повідомляє Politico з посиланням на документи сербської розвідки.

Випробовування звукової зброї

Йдеться про події, що сталися після антиурядового мітингу в Белграді 15 березня 2025 року. Під час акції протесту учасники раптово почули потужний оглушливий звук, після чого почалася паніка. Люди скаржилися на нудоту, блювання та сильні головні болі. Влада тоді заперечувала використання так званої звукової пушки.

Однак, як з’ясували журналісти, приблизно за два тижні після протесту сербські та російські спецслужби провели випробування двох моделей звукових установок LRAD на одному з полігонів. Метою експерименту було вивчення впливу акустичного випромінювання на біологічні об’єкти.

У документах зазначається, що для тестів обрали собак через їхню підвищену чутливість до акустичних ефектів. За окремими даними, випробування проводилися без необхідних дозволів, що може підпадати під статті про жорстоке поводження з тваринами.

Водночас у звітах зазначено, що тварини, ймовірно, вижили. Через три дні після експериментів їх повторно обстежили, і, за офіційними даними, суттєвих змін у стані здоров’я не зафіксували.

