logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Хто і навіщо випробовує звукову зброю на собаках
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто і навіщо випробовує звукову зброю на собаках

Сербія залучала спецслужби РФ для випробування звукової зброї на собаках після масових протестів у Белграді

16 січня 2026, 01:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сербські власті залучали Федеральну службу безпеки Росії до випробувань звукової зброї на тваринах. Про це повідомляє Politico з посиланням на документи сербської розвідки.

Хто і навіщо випробовує звукову зброю на собаках

Випробовування звукової зброї

Йдеться про події, що сталися після антиурядового мітингу в Белграді 15 березня 2025 року. Під час акції протесту учасники раптово почули потужний оглушливий звук, після чого почалася паніка. Люди скаржилися на нудоту, блювання та сильні головні болі. Влада тоді заперечувала використання так званої звукової пушки.

Однак, як з’ясували журналісти, приблизно за два тижні після протесту сербські та російські спецслужби провели випробування двох моделей звукових установок LRAD на одному з полігонів. Метою експерименту було вивчення впливу акустичного випромінювання на біологічні об’єкти.

У документах зазначається, що для тестів обрали собак через їхню підвищену чутливість до акустичних ефектів. За окремими даними, випробування проводилися без необхідних дозволів, що може підпадати під статті про жорстоке поводження з тваринами.

Водночас у звітах зазначено, що тварини, ймовірно, вижили. Через три дні після експериментів їх повторно обстежили, і, за офіційними даними, суттєвих змін у стані здоров’я не зафіксували.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у передмісті Львова собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварина кілька годин пролежала на морозі без допомоги.
Подія сталася у передмісті Львова. Собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварину залишили без допомоги. За наявною інформацією, собака з важкими травмами кілька годин лежала на морозі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/serbia-vladimir-putin-documents-intelligence-lrad/
Теги:

Новини

Всі новини