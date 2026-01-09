У Львові собаку двічі переїхала машина: люди залишили помирати тварину на морозі

Подія сталася у передмісті Львова. Собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварину залишили без допомоги. За наявною інформацією, собака з важкими травмами кілька годин лежала на морозі.

Собаку двічі переїхала машина: люди відвернулися

Про інцидент повідомив зоозахисник і голова правління організації "Еко Zахист" Орест Залипський. За його словами, волонтери виїхали на місце події одразу після отримання інформації та сподівалися встигнути надати допомогу тварині.

Згодом зооволонтери доправили постраждалу собаку до ветеринарної клініки. Волонтерка Марта Андрус повідомила, що тварина перебувала у сильному больовому стані та кричала від болю. За її словами, незрозумілими залишаються дії водія, який поїхав з місця події, а також байдужість очевидців, які не надали допомогу.

Собака — дівчинка середнього віку. Наразі їй проводять усі необхідні обстеження та аналізи для фіксації отриманих травм з метою подальшого інформування правоохоронних органів.

У поліції Львівщини повідомили, що обізнані про цей випадок та з’ясовують усі обставини події.

