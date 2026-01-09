Во Львове собаку дважды переехала машина: люди оставили умирать животное на морозе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Событие произошло в пригороде Львова. Собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное оставили без помощи. По имеющейся информации, собака с тяжелыми травмами несколько часов лежала на морозе.
Собаку дважды переехала машина: люди отвернулись
Об инциденте сообщил зоозащитник и председатель правления организации "Эко Zахист" Орест Залипский. По его словам, волонтеры выехали на место происшествия сразу после получения информации и надеялись успеть оказать помощь животному.
Впоследствии зооволонтеры доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. Волонтер Марта Андрус сообщила, что животное находилось в сильном болевом состоянии и кричало от боли. По ее словам, непонятными остаются действия уехавшего с места происшествия водителя, а также безразличие очевидцев, не оказавших помощь.
Собака – девочка среднего возраста. Теперь ей проводят все необходимые обследования и анализы для фиксации полученных травм с целью дальнейшего информирования правоохранительных органов.
В полиции Львовщины сообщили, что осведомлены об этом случае и выясняют все обстоятельства происшествия.