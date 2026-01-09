logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Во Львове собаку дважды переехала машина: люди оставили умирать животное на морозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове собаку дважды переехала машина: люди оставили умирать животное на морозе

В пригороде Львова собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное несколько часов пролежало на морозе без помощи

9 января 2026, 18:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Событие произошло в пригороде Львова. Собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное оставили без помощи. По имеющейся информации, собака с тяжелыми травмами несколько часов лежала на морозе.

Во Львове собаку дважды переехала машина: люди оставили умирать животное на морозе

Собаку дважды переехала машина: люди отвернулись

Об инциденте сообщил зоозащитник и председатель правления организации "Эко Zахист" Орест Залипский. По его словам, волонтеры выехали на место происшествия сразу после получения информации и надеялись успеть оказать помощь животному.

Впоследствии зооволонтеры доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. Волонтер Марта Андрус сообщила, что животное находилось в сильном болевом состоянии и кричало от боли. По ее словам, непонятными остаются действия уехавшего с места происшествия водителя, а также безразличие очевидцев, не оказавших помощь.

Собака – девочка среднего возраста. Теперь ей проводят все необходимые обследования и анализы для фиксации полученных травм с целью дальнейшего информирования правоохранительных органов.

В полиции Львовщины сообщили, что осведомлены об этом случае и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верховная Рада Украины получила заявления об отставке от министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, поданные заявления уже зарегистрированы в Верховной Раде и будут рассмотрены народными депутатами в ближайшее время. Разбирательство состоится в соответствии с установленной парламентской процедурой. Пока не уточняется, по каким причинам оба министра подали заявления об отставке, а также идет ли речь о кадровых решениях в рамках более широких изменений в составе правительства. Ожидается, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала после завершения предварительных процедур.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/TCH_channel/208218
Теги:

Новости

Все новости