Во Львове собаку дважды переехала машина: люди оставили умирать животное на морозе

Событие произошло в пригороде Львова. Собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное оставили без помощи. По имеющейся информации, собака с тяжелыми травмами несколько часов лежала на морозе.

Собаку дважды переехала машина: люди отвернулись

Об инциденте сообщил зоозащитник и председатель правления организации "Эко Zахист" Орест Залипский. По его словам, волонтеры выехали на место происшествия сразу после получения информации и надеялись успеть оказать помощь животному.

Впоследствии зооволонтеры доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. Волонтер Марта Андрус сообщила, что животное находилось в сильном болевом состоянии и кричало от боли. По ее словам, непонятными остаются действия уехавшего с места происшествия водителя, а также безразличие очевидцев, не оказавших помощь.

Собака – девочка среднего возраста. Теперь ей проводят все необходимые обследования и анализы для фиксации полученных травм с целью дальнейшего информирования правоохранительных органов.

В полиции Львовщины сообщили, что осведомлены об этом случае и выясняют все обстоятельства происшествия.

