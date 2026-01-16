logo

Кто и зачем испытывает звуковое оружие на собаках
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто и зачем испытывает звуковое оружие на собаках

Сербия привлекала спецслужбы РФ для испытания звукового оружия на собаках после массовых протестов в Белграде

16 января 2026, 01:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сербские власти привлекали Федеральную службу безопасности России к испытаниям звукового оружия на животных. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы сербской разведки.

Кто и зачем испытывает звуковое оружие на собаках

Испытание звукового оружия

Речь идет о событиях после антиправительственного митинга в Белграде 15 марта 2025 года. В ходе акции протеста участники внезапно услышали мощный оглушительный звук, после чего началась паника. Люди жаловались на тошноту, рвоту и сильные головные боли. Власти тогда отрицали использование так называемой звуковой пушки.

Однако, как выяснили журналисты, приблизительно через две недели после протеста сербские и российские спецслужбы провели испытания двух моделей звуковых установок LRAD на одном из полигонов. Целью эксперимента было изучение влияния акустического излучения на биологические объекты.

В документах отмечается, что для тестов выбрали собак из-за повышенной чувствительности к акустическим эффектам. По отдельным данным, испытания проводились без необходимых разрешений, что может подпадать под статьи о жестоком обращении с животными.

В то же время в отчетах указано, что животные, вероятно, выжили. Через три дня после экспериментов их повторно обследовали и, по официальным данным, существенных изменений в состоянии здоровья не зафиксировали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пригороде Львова собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное несколько часов пролежало на морозе без помощи.
Событие произошло в пригороде Львова. Собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное оставили без помощи. По имеющейся информации, собака с тяжелыми травмами несколько часов лежала на морозе.



Источник: https://www.politico.eu/article/serbia-vladimir-putin-documents-intelligence-lrad/
