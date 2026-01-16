Кто и зачем испытывает звуковое оружие на собаках

Рубрики
Ткачова Марія
Сербские власти привлекали Федеральную службу безопасности России к испытаниям звукового оружия на животных. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы сербской разведки.
Испытание звукового оружия
Речь идет о событиях после антиправительственного митинга в Белграде 15 марта 2025 года. В ходе акции протеста участники внезапно услышали мощный оглушительный звук, после чего началась паника. Люди жаловались на тошноту, рвоту и сильные головные боли. Власти тогда отрицали использование так называемой звуковой пушки.
Однако, как выяснили журналисты, приблизительно через две недели после протеста сербские и российские спецслужбы провели испытания двух моделей звуковых установок LRAD на одном из полигонов. Целью эксперимента было изучение влияния акустического излучения на биологические объекты.
В документах отмечается, что для тестов выбрали собак из-за повышенной чувствительности к акустическим эффектам. По отдельным данным, испытания проводились без необходимых разрешений, что может подпадать под статьи о жестоком обращении с животными.
В то же время в отчетах указано, что животные, вероятно, выжили. Через три дня после экспериментов их повторно обследовали и, по официальным данным, существенных изменений в состоянии здоровья не зафиксировали.