Собакам — свободу, власникам — штрафи: у Чехії жорстко заборонили тримати тварин на прив’язі

З 1 січня 2026 року в Чехії набули чинності нові правила утримання домашніх тварин, які кардинально змінюють підхід до поводження з собаками. На законодавчому рівні в країні заборонили постійно тримати собак на ланцюгу або прив’язі. Відтепер власники зобов’язані забезпечити тваринам можливість вільного пересування у безпечному, належним чином огородженому просторі.

У Чехії з 1 січня 2026 року офіційно заборонили тримати собак на ланцюгах — штрафи сягають 50 тисяч крон

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, наголошуючи: утримання собаки на прив’язі вважається порушенням норм захисту тварин і більше не є допустимою практикою.

Законодавці підкреслюють, що постійна прив’язь негативно впливає на фізичний та психологічний стан тварин — призводить до стресу, агресії, проблем із суглобами та серцем. Саме тому Чехія зробила черговий крок у бік європейських стандартів добробуту тварин.

Втім, закон передбачає обмежені винятки. Тимчасове прив’язування собаки допускається лише у виняткових ситуаціях — наприклад, під час прибирання подвір’я, ремонтних робіт або інших короткочасних побутових потреб. Але навіть у таких випадках діють чіткі обмеження:

мінімальна довжина прив’язі — 3 метри ;

загальний час — не більше 12 годин на добу ;

прив’язь не може використовуватися як постійний спосіб утримання.

Порушення нових вимог матиме відчутні фінансові наслідки. За недотримання правил власникам загрожує штраф до 50 тисяч чеських крон. У разі повторних порушень сума покарання може бути збільшена, а справа — передана для детальнішого розгляду контролюючими органами.

У чеських муніципалітетах уже заявили, що контроль за виконанням закону буде реальним, а не формальним. Таким чином, Чехія демонструє чітку позицію: ланцюг — більше не норма, а свобода руху та гуманне ставлення — базовий стандарт для домашніх тварин.

