Собакам – свободу, владельцам – штрафы: в Чехии жестко запретили держать животных на привязи

С 1 января 2026 г. в Чехии вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые кардинально меняют подход к обращению с собаками. На законодательном уровне в стране запретили постоянно держать собак на цепи или привязи . Теперь владельцы обязаны обеспечить животным возможность свободного передвижения в безопасном, надлежащим образом огражденном пространстве.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чешской Республики , подчеркивая: содержание собаки на привязи считается нарушением норм защиты животных и больше не является допустимой практикой.

Законодатели подчеркивают, что постоянная привязь негативно влияет на физическое и психологическое состояние животных — приводит к стрессу, агрессии, проблемам с суставами и сердцем. Именно поэтому Чехия сделала очередной шаг в сторону европейских стандартов благосостояния животных.

Впрочем, закон предусматривает ограниченные исключения . Временная привязка собаки допускается только в исключительных ситуациях — например, при уборке подворья, ремонтных работ или других кратковременных бытовых нужд. Но даже в таких случаях действуют четкие ограничения:

минимальная длина привязи — 3 метра ;

общее время — не более 12 часов в сутки ;

привязь не может использоваться как постоянный способ удержания.

Нарушение новых требований будет иметь ощутимые финансовые последствия . За несоблюдение правил владельцам грозит штраф до 50 тысяч чешских крон . В случае повторных нарушений сумма наказания может быть увеличена, а дело передано для более детального рассмотрения контролирующими органами.

В чешских муниципалитетах уже заявили, что контроль за исполнением закона будет реальным, а не формальным. Таким образом, Чехия демонстрирует четкую позицию: цепь больше не норма , а свобода движения и гуманное отношение базовый стандарт для домашних животных.

