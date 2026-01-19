logo

Кошки слушают вас внимательнее, чем друзья: эксперты раскрыли неожиданные преимущества разговоров с пушистыми

Неожиданно, но научно доказано: ваш любимец помогает привести в порядок мысли, снижает стресс и даже оздоравливает сердце.

19 января 2026, 15:46
Многие владельцы кошек замечали, что часто пересказывают любимцам события дня или жалуются на проблемы — и чувствуют себя после этого немного смущенно. Однако психологи уверяют: это не удивительность и не признак одиночества, а подлинная терапия. Разговоры с котами полезны как для человека, так и для животного, ведь они помогают установить эмоциональную связь и поддерживают психическое здоровье. Об этом сообщает ТСН.

Кошки слушают вас внимательнее, чем друзья: эксперты раскрыли неожиданные преимущества разговоров с пушистыми

Вы не сумасшедшие: почему психологи советуют разговаривать с котами каждый день

Хотя коты не понимают сложных понятий типа "дедлайн", "ипотека" или "курс валют", они прекрасно воспринимают интонацию, тембр голоса и энергию хозяина. В природе взрослые коты почти не общаются мяуканьем между собой, но для коммуникации с людьми они адаптировали этот звук, делая его инструментом взаимопонимания. Когда человек отвечает коту голосом, животное получает сигнал: Ты важен, я вижу тебя, ты часть моей стаи.

Почему это полезно для кота:

  • Кот становится более социальным и контактным, легче адаптируется к новым условиям.

  • Спокойный голос хозяина успокаивает животное и сигнализирует, что дома нет угроз.

  • Регулярные разговоры уменьшают стресс и укрепляют эмоциональную связь.

Почему это полезно для человека:

  • Обсуждение мнений вслух помогает упорядочить хаос в голове, структурировать проблемы и снизить уровень тревожности.

  • Научно доказано, что поглаживание кота снижает АД, а дополнительный разговор удваивает эффект.

  • Возникает положительный замкнутый круг: хозяин успокаивается, кот мурлычет в ответ, что еще больше расслабляет нервную систему.

Эксперты напоминают: внезапные приступы кошек на ноги или охота под одеялом не являются проявлением агрессии – это естественные инстинкты, способ привлечь внимание или обозначить территорию. Регулярные игры помогают уменьшить такие проявления, а резкое изменение поведения или болезненные укусы могут свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем животного.

Психологи призывают владельцев не стесняться говорить с котами — это не только поднимает настроение, но помогает укрепить здоровье и психологическую устойчивость в сложные дни.

Читайте также в "Комментариях", что в Чехии запретили держать собак на привязи. Также мы ранее писали, что Сербия привлекала спецслужбы РФ для опробования звукового оружия на собаках после массовых протестов в Белграде.



