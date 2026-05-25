Буйвола-альбіноса на ім'я Дональд Трамп принесуть в жертву богам у Бангладеші

У Бангладеш несподіваною зіркою соцмереж став рідкісний буйвол-альбінос, якого місцеві жителі наззвали "Дональд Трамп". Незвичну тварину, вагою майже 700 кілограмів, утримували на фермі поблизу столиці країни Дакки. Однак тепер буйвола планують принести в жертву під час мусульманського свята Ід аль-Адха.

Буйвол-альбінос привернула увагу соцмереж через незвичний зовнішній вигляд. Світлий чубчик на голові нагадав відвідувачам зачіску президента США Дональда Трампа, через що буйвол і отримав це ім’я. За словами власника ферми Зіа Уддіна Мрідхи, кличку вигадав його молодший брат.

Буйвол швидко став місцевою знаменитістю. Люди щодня приїжджали на ферму, щоб сфотографуватися з твариною, а відео з нею почали активно поширюватися у соцмережах. Власник розповів, що через рідкісний альбінізм тварина потребувала особливого догляду, зокрема її кілька разів на день купали та годували за спеціальним режимом.

Буйвол "Дональд Трамп". Фото: Reuters

Попри популярність, буйвола з ім’ям Дональд Трамп продали покупцю для традиційного жертвопринесення під час Ід аль-Адха. Це одне з головних мусульманських свят, яке символізує жертовність та милосердя.

У Бангладеш великі або незвичайні тварини часто стають вірусними перед святом. Фермери нерідко дають їм імена відомих політиків, спортсменів чи зірок, щоб привернути увагу покупців та туристів.

