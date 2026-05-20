Рожевий буйвол-альбінос став сенсацією соцмереж через схожість з Трампом (ФОТО)

Рожевий буйвол з Бангладеш дивує схожістю з президентом США Дональдом Трампом.

20 травня 2026, 16:30
Slava Kot

У Бангладеш несподіваною зіркою соцмереж став рожевий буйвол-альбінос, якого місцеві жителі назвали на честь президента США Дональда Трампа. Причиною цього стала незвична зовнішність тварини, яка, на думку відвідувачів ферми, нагадує американського політика.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

700-кілограмовий буйвол живе на фермі Rabeya Agro Farm у місті Нараянгандж. Особливу увагу привертає його світло-рожевий окрас та золотиста шерсть на голові, яку порівнюють з зачіскою Трампа. Саме через це тварина отримала прізвисько "Дональд Трамп" і швидко стала популярною серед туристів та блогерів.

За даними місцевого видання The Business Standard, люди приїжджають до ферми спеціально, щоб сфотографуватися з незвичним буйволом. У соцмережах користувачі жартують, що тварина має "той самий погляд" і "майже ідентичну зачіску", як у президента США.

Буйвол став зіркою через схожість із Трампом

Буйвол схожий на Трампа

Власник ферми Зіауддін Мрідха розповів, що купив буйвола приблизно десять місяців тому на ринку в Раджшахі. За його словами, ідея назвати тварину на честь Трампа виникла спонтанно.

"Мій молодший брат пожартував, що він схожий на Дональда Трампа через його волосся. Ім’я одразу прижилося", — пояснив фермер.

Працівники ферми кажуть, що тварина потребує особливого догляду. Буйвола купають чотири рази на день, а раціон складається з кукурудзи, трави, висівок і макухи. 

Після того, як буйвол став популярний через схожість з Трампом, його продали новому власнику.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "китайський Трамп" підкорює мережу. Це азійський "двійник" президента США.

Також "Коментарі" писали, що Трамп опублікував фото з інопланетянином.



Джерело: https://www.tbsnews.net/agriculture/pink-buffalo-named-donald-trump-draws-crowds-narayanganj-1437341
