Розовый буйвол-альбинос стал сенсацией соцсетей из-за сходства с Трампом (ФОТО)

В Бангладеш неожиданной звездой соцсетей стал розовый буйвол-альбинос, которого местные жители назвали в честь президента США Дональда Трампа. Причиной этого стала необычная внешность животного, по мнению посетителей фермы, напоминающего американского политика.

700-килограммовый буйвол живет на ферме Rabeya Agro Farm в городе Нараянгандж. Особое внимание привлекает его светло-розовый окрас и золотистая шерсть на голове, сравнимая с прической Трампа. Именно поэтому животное получило прозвище "Дональд Трамп" и быстро стало популярным среди туристов и блоггеров.

По данным местного издания The Business Standard, люди приезжают в ферму специально, чтобы сфотографироваться с необычным буйволом. В соцсетях пользователи шутят, что животное имеет "тот же взгляд" и "почти идентичную прическу", как у президента США.

Владелец фермы Зиауддин Мридха рассказал, что купил буйвола примерно десять месяцев назад на рынке в Раджшахе. По его словам, идея назвать животное в честь Трампа возникла спонтанно.

"Мой младший брат пошутил, что он похож на Дональда Трампа из-за его волос. Имя сразу прижилось", — объяснил фермер.

Работники фермы говорят, что животное нуждается в особом уходе. Буйвола купают четыре раза в день, а рацион состоит из кукурузы, травы, отрубей и жмыхов.

После того, как буйвол стал популярен из-за сходства с Трампом, его продали новому владельцу.

