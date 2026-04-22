"Китайський Трамп" підкорює мережу: це азійський "двійник" президента США (ВІДЕО)

У соціальних мережах стрімко набирає популярність чоловік з Китаю, якого користувачі вже охрестили "китайським Трампом". Раян Чен настільки точно копіює голос, жести та міміку президента США Дональда Трампа, що його відео збирають мільйони переглядів, а перехожі на вулицях озираються в пошуках справжнього політика.

Блогер з Китаю ідеально імітує голос Трампа.

Житель міста Чунцін Раян Чен став інтернет-зіркою завдяки випадковості. За словами Чена, усе почалося зі звичайного парі з другом. Програвши суперечку, він мав записати ролик, у якому імітував би Трампа. Відео швидко стало вірусним, а сам автор вирішив розвивати несподіваний талант.

Сьогодні Раян Чен має понад 1,5 мільйона підписників в Instagram і приблизно стільки ж на платформі Douyin — китайському аналогу TikTok. Його називають одним із найпопулярніших англомовних контент-мейкерів Китаю.

Особливість Чена не лише в схожому голосі. Він ретельно відтворює інтонації, характерні рухи руками та фірмову манеру виступів Трампа. Багато користувачів пишуть, що якщо заплющити очі, можна подумати, ніби говорить сам президент США. Також в коментарях зауважують, що у китайського блогера краща англійська, ніж у Трампа.

Попри популярність політичного образу, сам Чен уникає політичних тем. Замість цього він використовує стиль Трампа для популяризації китайської культури, місцевої кухні та туризму. У своїх роликах блогер розповідає про Чунцін, інші міста Китаю, традиційні страви та цікаві місця для мандрівників.

"Я намагаюся тримати все поза політикою. Я популяризую свою культуру та показую справжній Китай", — пояснив Чен в одному з інтерв’ю.

Раян Чен ніколи не був у США, однак мріє відвідати Нью-Йорк. За його словами, він хоче побачити місто, з яким асоціюється кар’єра Трампа.

