"Китайский Трамп" покоряет сеть: это азиатский "двойник" президента США (ВИДЕО)

Блогер из Китая идеально имитирует голос Трампа. Фото из открытых источников

В социальных сетях стремительно набирает популярность мужчина из Китая, которого пользователи уже окрестили "китайским Трампом". Райан Чен настолько точно копирует голос, жесты и мимику президента США Дональда Трампа, что его видео собирают миллионы просмотров, а прохожие на улицах оглядываются в поисках настоящего политика.

Житель города Чунцин Райан Чен стал интернет-звездой благодаря случайности. По словам Чена, все началось с обычной пары с другом. Проиграв спор, он должен был записать ролик, в котором бы имитировал Трампа. Видео быстро стало вирусным, а сам автор решил развивать неожиданный талант.

Сегодня Райан Чен имеет более 1,5 миллиона подписчиков в Instagram и примерно столько же на платформе Douyin — китайском аналоге TikTok. Его называют одним из самых популярных англоязычных контент-мейкеров Китая.

Особенность Чена не только в похожем голосе. Он тщательно воспроизводит интонации, характерные движения руками и фирменную манеру выступлений Трампа. Многие пользователи пишут, что если закрыть глаза, можно подумать, будто говорит сам президент США. Также в комментариях отмечают, что у китайского блоггера лучше английский, чем у Трампа.

Несмотря на популярность политического образа, сам Чен избегает политических тем. Вместо этого он использует стиль Трампа для популяризации китайской культуры, местной кухни и туризма. В своих роликах блоггер рассказывает о Чунцине, других городах Китая, традиционных блюдах и интересных местах для путешественников.

"Я стараюсь держать все вне политики. Я популяризирую свою культуру и показываю настоящий Китай", — объяснил Чен в одном из интервью.

Райан Чен никогда не был в США, однако мечтает посетить Нью-Йорк. По его словам, он хочет увидеть город, с которым ассоциируется карьера Трампа.

