Буйвола-альбиноса по имени Дональд Трамп принесут в жертву богам в Бангладеш

В Бангладеш неожиданной звездой соцсетей стал редкий буйвол-альбинос, которого местные жители назвали "Дональд Трамп". Необычное животное, весом около 700 килограммов, содержали на ферме вблизи столицы страны Дакки. Однако теперь буйвола планируют принести в жертву во время мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Буйвол Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Буйвол-альбинос привлекла внимание соцсетей из-за необычного внешнего вида. Светлая челка на голове напомнила посетителям прическу президента США Дональда Трампа, из-за чего буйвол и получил это имя. По словам владельца фермы Зиа Уддина Мридхи, кличку придумал его младший брат.

Буйвол быстро стал местной знаменитостью. Люди каждый день приезжали на ферму, чтобы сфотографироваться с животным, а видео с ним начали активно распространяться в соцсетях. Владелец рассказал, что из-за редкого альбинизма животное нуждалось в особом уходе, в частности его несколько раз в день купали и кормили по специальному режиму.

Буйвол "Дональд Трамп". Фото: Reuters

Буйвол "Дональд Трамп". Фото: Reuters

Несмотря на популярность, буйвола по имени Дональд Трамп продали покупателю для традиционного жертвоприношения во время Ид аль-Адха. Это один из главных мусульманских праздников, символизирующий жертвенность и милосердие.

В Бангладеш большие или необычные животные часто становятся вирусными перед праздником. Фермеры часто дают им имена известных политиков, спортсменов или звезд, чтобы привлечь внимание покупателей и туристов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что возле Белого дома, где находился Трамп, произошла стрельба.

Также "Комментарии" писали, что в Китае мужчина идеально копирует голос, мимику и жесты президента США. Его назвали "китайским Трампом".