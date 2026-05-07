"Живий Нострадамус" зробив моторошний прогноз щодо Ірану та нової війни

Бразильський провидець Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", заявив, що конфлікт навколо Ірану може перерости у значно масштабніше геополітичне протистояння. За його словами, нинішнє перемир’я не означає завершення кризи, а лише відкриває новий етап боротьби за контроль над енергетичними ресурсами та глобальними ринками.

Атос Саломе. Фото з відкритих джерел

Атос Саломе здобув популярність завдяки прогнозам, які, як стверджують його прихильники збулися та стосувалися пандемії коронавірусу, смерті королеви Єлизавети II та масштабних кібератак на Олімпіаді 2024 року в Парижі. Тепер "живий Нострадамус" переконаний, що ситуація на Близькому Сході може стати одним із ключових факторів світової нестабільності у 2026 році.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про можливе швидке завершення конфлікту, Саломе прогнозує інший сценарій. Провидець вважає, що війна може перейти у фазу "виснаження", де ключову роль відіграватимуть не лише ракети та армії, а й кібератаки, енергетичний тиск та технологічна перевага.

"Реакція Тегерана та потенційне розгортання союзних осередків у регіоні свідчать про те, що конфлікт може перерости у війну на виснаження, якої раніше не було. Одна з тих, що відзначені розвитком нових оборонних технологій та руйнівними кібератаками", — сказав бразильський екстрасенс.

За словами бразильського прогнозиста, США не прагнуть прямого вторгнення до Ірану, а намагаються послабити економічний вплив Тегерана через енергетичний сектор. Крім того, Саломе вважає, що Трамп намагається зменшити поставки енергоресурсів до Китаю.

"Геополітична шахівниця 2026 року показує, що Сполучені Штати рухаються проти трьох стовпів, що підтримують енергетичне постачання Китаю – Ірану (безпосередня ціль), Венесуели (захоплена фігура) та Росії (фактор перемир'я)", — говорить Саломе.

За словами Саломе, війна в Ірані не закінчиться найближчим часом. Натомість, він прогнозує, що "вона переросте у форму технологічної окупації".

