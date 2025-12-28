"Живий Нострадамус" назвав одне передбачення на 2026 рік, якого він боїться найбільше

Бразильський містик Атос Саломе, якого часто називають "живим Нострадамусом", оприлюднив своє найстрашніше передбачення на 2026 рік. За його словами, ключовою загрозою можуть стати потужні сонячні бурі, здатні спричинити масові відключення електроенергії та перебої у роботі комунікаційних мереж.

Бразильський містик Атос Саломе. Фото з відкритих джерел

Атос Саломе заявив, що його прогноз ґрунтується на "переконливих доказах" та наукових даних.

"З 2024 року сонячна активність демонструє помітне зростання нестабільності. Це не перебільшення, а реальний фізичний ризик, який зростає місяць за місяцем", — сказав містик.

За його словами, сонячні бурі можуть стати серйозним випробуванням для сучасних технологій через стрімке і несподіване проявлення явища.

Містик уточнив, що потенційно небезпечні викиди корональної маси можуть відбутися між 12 та 15 березня 2026 року. У разі їх спрямування на Землю можливі значні перебої з електропостачанням, особливо у більш вразливих електромережах.

Історія знає приклади подібних явищ. Найвідомішою сонячною бурею вважають подію Каррінгтона у вересні 1859 року. Тоді геомагнітна буря була настільки сильною, що телеграфні апарати виходили з ладу по всій Європі та Північній Америці, а нічне небо світилося зеленими та малиновими спалахами

Саломе зазначає, що, на відміну від геополітичних та економічних ризиків, сонячні бурі виникають стрімко, без можливості попереднього прогнозу, що робить їх особливо небезпечними для сучасного світу, який залежить від електроніки та енергопостачання.

