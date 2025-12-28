"Живой Нострадамус" назвал одно предсказание на 2026 год, которого он боится больше всего

Бразильский мистик Атос Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом", обнародовал свое самое страшное предсказание на 2026 год. По его словам, ключевой угрозой могут стать мощные солнечные бури, способные повлечь за собой массовые отключения электроэнергии и перебои в работе коммуникационных сетей.

Бразильский мистик Атос Саломе. Фото из открытых источников

Атос Саломе заявил, что его прогноз основан на "убедительных доказательствах" и научных данных.

"С 2024 года солнечная активность демонстрирует заметный рост нестабильности. Это не преувеличение, а реальный физический риск, который растет месяц за месяцем", — сказал мистик.

По его словам, солнечные бури могут стать серьезным испытанием для современных технологий из-за стремительного и неожиданного проявления явления.

Мистик уточнил, что потенциально опасные выбросы корональной массы могут произойти между 12 и 15 марта 2026 года. При их направлении на Землю возможны значительные перебои с электроснабжением, особенно в более уязвимых электросетях.

История знает примеры схожих явлений. Самой известной солнечной бурей считают событие Каррингтона в сентябре 1859 года. Тогда геомагнитная буря была настолько сильна, что телеграфные аппараты выходили из строя по всей Европе и Северной Америке, а ночное небо светилось зелеными и малиновыми вспышками.

Саломе отмечает, что, в отличие от геополитических и экономических рисков, солнечные бури возникают стремительно, без возможности предварительного прогноза, что делает их особенно опасными для современного мира, который зависит от электроники и энергоснабжения.

