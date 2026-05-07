Бразильский провидец Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", заявил, что конфликт вокруг Ирана может перерасти в более масштабное геополитическое противостояние. По его словам, нынешнее перемирие не означает завершения кризиса, а лишь открывает новый этап борьбы за контроль над энергетическими ресурсами и глобальными рынками.

Атос Саломе получил известность благодаря прогнозам, которые, как утверждают его сторонники, сбылись и касались пандемии коронавируса, смерти королевы Елизаветы II и масштабных кибератак на Олимпиаде 2024 года в Париже. Теперь "живой Нострадамус" уверен, что ситуация на Ближнем Востоке может стать одним из ключевых факторов мировой нестабильности в 2026 году.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении конфликта, Саломе прогнозирует другой сценарий. Провидец считает, что война может перейти в фазу "истощения", где ключевую роль будут играть не только ракеты и армии, но и кибератаки, энергетическое давление и технологическое преимущество.

"Реакция Тегерана и потенциальное развертывание союзных ячеек в регионе свидетельствуют о том, что конфликт может перерасти в войну на истощение, которое раньше не было. Одна из тех, что отмечены развитием новых оборонных технологий и разрушительными кибератаками", — сказал бразильский экстрасенс.

По словам бразильского прогнозиста, США не стремятся к прямому вторжению в Иран, а пытаются ослабить экономическое влияние Тегерана через энергетический сектор. Кроме того, Саломе считает, что Трамп пытается снизить поставки энергоресурсов в Китай.

"Геополитическая шахматная доска 2026 года показывает, что Соединенные Штаты двигаются против трех столбов, поддерживающих энергетические поставки Китая – Ирана (непосредственная цель), Венесуэлы (похищенная фигура) и России (фактор перемирия)", — говорит Саломе.

По словам Саломе, война в Иране не закончится в ближайшее время. В то же время он прогнозирует, что "она перерастет в форму технологической оккупации".

