Війна, блискавка та смерть: що моторошного Нострадамус передбачив на 2026 рік

Французький астролог і лікар Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, уже майже п'ять століть залишається однією з найзагадковіших постатей в історії. Його книга "Пророцтва", видана у 1555 році, містить 942 катрени, які прихильники містики регулярно пов'язують із сучасними подіями. Деякі дослідники вважають, що кілька таких пророцтв стосуються саме 2026 року.

Передбачення Нострадамуса на 2026 рік. Фото з відкритих джерел

Велика війна

Одне з найвідоміших пророцтв містить слова: "Сім місяців великої війни, люди загинули через зло…"

Прихильники творчості Нострадамуса припускають, що цей катрен може стосуватися сучасних міжнародних конфліктів. Як пише Daily Star, цей вірш можна пов'язати з триваючою війною між Росією та Україною, однак інші вважають, що Нострадамус мав на увазі конфлікт між США та Іраном.

Загадковий рій бджіл

Ще один катрен говорить про "великий рій бджіл, що виникне під час нічної засідки". Дехто припускає, що це може статися цього року, оскільки рядок відповідає числу 26.

Дослідники не можуть дійти спільної думки щодо його значення. Одні сприймають образ буквально, інші вважають, що бджоли можуть символізувати сучасні дрони, військові технології або масштабні інформаційні атаки.

Відому людину вразить блискавка

Серед найзагадковіших прогнозів на 2026 рік від Нострадамуса є згадка про те, що: "Велику людину вразить блискавка".

Прихильники містичних теорій припускають, що йдеться про впливового політика, монарха чи іншу відому особу. Однак текст не містить жодних деталей, які дозволяли б визначити конкретну людину або подію.

Кровопролиття у Швейцарії

Окремий катрен згадує швейцарський кантон Тічино, який нібито "переповниться кров'ю". Цей уривок часто трактують як попередження про можливу масштабну трагедію, епідемію чи іншу катастрофу.

Чому пророцтва Нострадамуса залишаються популярними

Попри величезний інтерес до передбачень Нострадамуса, більшість науковців ставиться до них скептично. Його катрени написані навмисно неоднозначною мовою, що дозволяє трактувати їх по-різному вже після того, як певні історичні події відбулися. Саме тому жодне з "пророцтв на 2026 рік" не можна вважати достовірним прогнозом майбутнього.

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