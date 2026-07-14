11-річна школярка у 1969 році точно передбачила майбутнє: що було у її листі

У Великій Британії випадково знайшли лист, написаний 11-річною школяркою у 1969 році, який здивував сучасників напрочуд точними прогнозами про майбутнє. Документ пролежав понад пів століття за спинкою старого дивана, а знайшов його 67-річний реставратор меблів Пітер Бекертон під час ремонту для клієнта.

Лист школярки 1969 року точно передбачив майбутнє. Фото: Daily Star

Лист датований 23 лютого 1969 року. У ньому дівчинка отримала шкільне завдання уявити, яким стане життя у 1980 році. Хоча багато її припущень були фантазіями, частина описаних технологій виявилася напрочуд схожою на сучасні винаходи.

Найбільше враження справив опис телефону майбутнього. Школярка написала, що замість звичайної слухавки люди зможуть бачити співрозмовника на екрані, "схожому на телевізор". Таким чином вона описала принцип роботи сучасних відеодзвінків, які сьогодні стали звичними завдяки сервісам подібним до Zoom або FaceTime.

"У 1969 році телефон був квадратною коробкою з номеронабирачем зверху. Але зараз ви можете бачити людей, з якими розмовляєте, бо є екран, на якому ви можете бачити людей. Це трохи схоже на телевізор", — йдеться у листі.

Не менш цікавою виявилася її фантазія про будинки майбутнього. Авторка уявляла двері, що відкриваються натисканням кнопки, а телевізори у неї були з дистанційним керуванням.

"У 1969 році це була квадратна коробка з кнопками (телевізор). Тепер це великий екран з кнопками на підлокітнику крісла, щоб його вмикати та вимикати", — писала 11-річна дівчинка.

Водночас вона припускала, що звичайну їжу замінить спеціальна жувальна гумка, яка забезпечуватиме організм усіма поживними речовинами.

Лист не підписаний, однак на ньому збереглися примітки вчителя, написані червоним чорнилом, та оцінка "Добре". Дружина реставратора, Роза Бекертон, вирішила оприлюднити знахідку в надії, що її авторка, якій сьогодні було б близько 67 років, упізнає власну роботу.

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