На знімку часів Другої світової війни помітили "мандрівника в часі" (ФОТО)

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Slava Kot
Фотографія, зроблена під час Другої світової війни привернула увагу людей у соцмережах та відновила дискусії про подорожі у часі. Користувачі звернули увагу на одну деталь на фото 1943 року, а саме на чоловіка, який нібито тримає біля вуха мобільний телефон тоді, коли їх ще не існувало.
"Мандрівник у часі" на фото 1943 року. Фото: Крістіан Гоффман
Історичне фото було зроблено на жвавій вулиці Рейк'явіка в Ісландії. Серед натовпу військових і перехожих стоїть елегантно вдягнений чоловік, який приклав до вуха невеликий предмет. Саме цей момент став підставою для припущень про "мандрівника в часі".
Про незвичайну деталь розповів Крістіан Гоффман, родина якого десятиліттями зберігала цей архівний знімок.
Однак перший комерційний мобільний телефон Motorola DynaTAC 8000X з'явився лише у 1983 році, тобто майже через 40 років після створення фотографії.
"Мандрівник у часі" на фото 1943 року. Фото: Крістіан Гоффман
У мережі швидко виникли різні версії. Одні користувачі серйозно припустили, що на фото міг випадково потрапити "мандрівник у часі" або представник позаземної цивілізації. Інші запропонували значно простіші пояснення, зокрема про кишеньковий годинник або портативний радіоприймач. Однак останній варіант викликає сумніви, адже компактні транзисторні радіоприймачі почали масово виробляти лише у 1950-х роках.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" з 6000 року здивував прогнозами про майбутнє людства.
Також "Коментарі" писали про теорію змови, що подорожі у часі можливі, а доказом цього нібито стало відео 1995 року.