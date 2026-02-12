"Мандрівник у часі" зі смартфоном був помічений на відео 1995 року



















Відео з боксерського поєдинку Майка Тайсона 1995 року породило хвилю теорій змов про "мандрівника у часі". Користувачі звернули увагу на глядача на трибунах, який тримає в руках предмет, що схожий на сучасний смартфон. Однак перші телефони з камерою з’явилися лише у 1999 році, а сенсорні смартфони у 2006 році, що лише підсилило ідеї про подорожі у часі.

"Мандрівник у часі" на відео 1995 року під час бою Тайсона

Інцидент стався під час бою Майка Тайсона з Пітером Макнілі, який відбувся 19 серпня 1995 року в MGM Grand у Лас-Вегасі. Запис поєдинку й досі доступний у відкритому доступі, тому уважні глядачі помітили дивний "гаджет" у руках одного з фанатів позаду рингу.

Як наслідок, у соцмережах швидко з’явилися припущення, що хтось з майбутнього повернувся в минуле аби наживо побачити легендарного боксера.

Однак реальність щодо "подорожей у часі" значно простіша. Загадковий предмет на відео, це не смартфон, а компактна цифрова камера, які вже існували у середині 1990-х. За різними версіями, це могла бути Casio QV-100 випущена у 1995 році, або Logitech Fotoman, яку представили ще у 1990-му. Ці пристрої мали незвичну для того часу форму, яку сьогодні легко сплутати з телефоном.

Компактні цифрові камери 90-х років

Подібні історії про "мандрівників у часі" не рідкість. Інтернет регулярно "відкриває" айфони на старих фото або ноутбуки у фільмах минулого століття. Однак такі теорії змови про подорожі у часі згодом розвінчуються.

