"Путешественник во времени" со смартфоном был замечен на видео 1995 года



















Видео с боксерского поединка Майка Тайсона в 1995 году породило волну теорий заговоров о "путешественнике во времени". Пользователи обратили внимание на зрителя на трибунах, держащего в руках предмет, похожий на современный смартфон. Однако первые телефоны с камерой появились только в 1999 году, а сенсорные смартфоны в 2006 году, что только усилило идеи о путешествиях во времени.

"Путешественник во времени" на видео 1995 года во время боя Тайсона

Инцидент произошел во время боя Майка Тайсона с Питером Макнили, который произошел 19 августа 1995 года в MGM Grand в Лас-Вегасе. Запись поединка до сих пор доступна в открытом доступе, поэтому внимательные зрители заметили странный "гаджет" в руках одного из фанатов позади ринга.

Как следствие, в соцсетях быстро появились предположения, что кто-то из будущего вернулся в прошлое, чтобы вживую увидеть легендарного боксера.

Однако реальность относительно "путешествий во времени" гораздо проще. Загадочный предмет на видео, это не смартфон, а компактная цифровая камера, уже существовавшая в середине 1990-х. По разным версиям, это могла быть Casio QV-100 выпущена в 1995 году или Logitech Fotoman, которую представили еще в 1990-м. Эти устройства имели необычную для того времени форму, которую сегодня легко спутать с телефоном.

Компактные цифровые камеры 90-х годов

Подобные истории о "путешественниках во времени" не редкость. Интернет регулярно "открывает" айфоны на старых фото или ноутбуки в фильмах прошлого века. Однако такие теории заговора о путешествиях во времени со временем развенчиваются.

