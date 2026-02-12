logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно "Путешественник во времени" со смартфоном был замечен на видео 1995 года
commentss НОВОСТИ Все новости

"Путешественник во времени" со смартфоном был замечен на видео 1995 года

Действительно ли во время боя Майка Тайсона присутствовал путешественник во времени.

12 февраля 2026, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot








Видео с боксерского поединка Майка Тайсона в 1995 году породило волну теорий заговоров о "путешественнике во времени". Пользователи обратили внимание на зрителя на трибунах, держащего в руках предмет, похожий на современный смартфон. Однако первые телефоны с камерой появились только в 1999 году, а сенсорные смартфоны в 2006 году, что только усилило идеи о путешествиях во времени.

"Путешественник во времени" со смартфоном был замечен на видео 1995 года

"Путешественник во времени" на видео 1995 года во время боя Тайсона

Инцидент произошел во время боя Майка Тайсона с Питером Макнили, который произошел 19 августа 1995 года в MGM Grand в Лас-Вегасе. Запись поединка до сих пор доступна в открытом доступе, поэтому внимательные зрители заметили странный "гаджет" в руках одного из фанатов позади ринга.

Как следствие, в соцсетях быстро появились предположения, что кто-то из будущего вернулся в прошлое, чтобы вживую увидеть легендарного боксера.

Однако реальность относительно "путешествий во времени" гораздо проще. Загадочный предмет на видео, это не смартфон, а компактная цифровая камера, уже существовавшая в середине 1990-х. По разным версиям, это могла быть Casio QV-100 выпущена в 1995 году или Logitech Fotoman, которую представили еще в 1990-м. Эти устройства имели необычную для того времени форму, которую сегодня легко спутать с телефоном.

”Путешественник во времени” со смартфоном был замечен на видео 1995 года - фото 2

Компактные цифровые камеры 90-х годов

Подобные истории о "путешественниках во времени" не редкость. Интернет регулярно "открывает" айфоны на старых фото или ноутбуки в фильмах прошлого века. Однако такие теории заговора о путешествиях во времени со временем развенчиваются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самоназванный путешественник во времени совершил роковое пророчество на 2025 год.

Также "Комментарии" писали, что на фото с саммита Трампа и Путина увидели "путешественника во времени".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости