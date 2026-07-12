На снимке времен Второй мировой войны заметили "путешественника во времени" (ФОТО)

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Slava Kot
Фотография, сделанная во время Второй мировой войны, привлекла внимание людей в соцсетях и возобновила дискуссии о путешествиях во времени. Пользователи обратили внимание на одну деталь на фото 1943 года, а именно на мужчину, якобы держащего у уха мобильный телефон тогда, когда их еще не существовало.
"Путешественник во времени" на фото 1943 года. Фото: Кристиан Гоффман
Историческое фото было сделано на оживленной улице Рейкьявика в Исландии. Среди толпы военных и прохожих стоит элегантно одетый мужчина, приложивший к уху небольшой предмет. Именно этот момент стал основанием для предположений о "путешественнике во времени".
О необычной детали рассказал Кристиан Гоффман, семья которого десятилетиями хранила этот архивный снимок.
Однако первый коммерческий мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X появился только в 1983 году, то есть спустя почти 40 лет после создания фотографии.
"Путешественник во времени" на фото 1943 года. Фото: Кристиан Гоффман
В сети быстро возникли разные версии. Одни пользователи серьезно предположили, что на фото мог случайно попасть "путешественник по времени" или представитель внеземной цивилизации. Другие предложили более простые объяснения, в частности о карманных часах или портативном радиоприемнике. Однако последний вариант вызывает сомнения, ведь компактные транзисторные радиоприемники начали массово производить только в 1950-х годах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "путешественник во времени" с 6000 года удивил прогнозами о будущем человечества.
Также "Комментарии" писали о теории заговора, что путешествия во времени возможны, а доказательством этого якобы стало видео 1995 года.