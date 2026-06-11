"Мандрівник у часі" з 6000 року здивував прогнозами про майбутнє людства

Чоловік, який називає себе "мандрівником у часі" стверджує, що прибув з 6000 року. Він заявляє про радикальні зміни для людства, домінування штучного інтелекту та можливість появи технологій подорожей у часі вже найближчими роками. Про це повідомляє видання The Daily Express, посилаючись на відео, опубліковане на платформі ApexTV, яка спеціалізується на містичних і паранормальних історіях.

"Мандрівник у часі" з 6000 року. Фото: ApexTV

На дивному відео на ApexTV зображено людину, яка зустрічає репортера в нерозголошеному місці, щоб розкрити своє розуміння "секретних технологій" та те, що чекає людство попереду в 6000 році.

Протягом усього відео чоловік з частково закритим обличчям стверджує, що має фотографію невпізнаного міста, щоб продемонструвати справжність подорожей у часі. Однак його зображення розмите, і як пояснює чоловік, це типово для подорожей у часі.

"Під час подорожі в часі зображення, як і багато іншого, мають тенденцію спотворюватися. Я знаю, що багатьом із вас буде надзвичайно важко повірити в мою історію, і я вас не звинувачую, і якби я бачив, як хтось стверджує ті самі речі, я б сам, найімовірніше, не повірив", — стверджує чоловік.

У своїх заявах він описує майбутнє як світ, у якому людство нібито житиме під керівництвом "дружнього штучного інтелекту". За його словами, технологічний розвиток зробить сучасну цивілізацію "примітивною" у порівнянні з тим, що чекає попереду. Він також стверджує, що медицина та технології настільки зміняться, що люди зможуть змінювати різні фізичні параметри свого тіла, зокрема розміри.

У відео чоловік емоційно розповідає про "втрату друга" в майбутньому та заявляє, що повернення назад для нього було неможливим. Він запевняє, що не намагається нікого обманути, а лише "попереджає про майбутнє людства".

У кінці чоловік дав прогноз у якому заявив, що подорожі в часі стануть загальновизнаними у 2028 році. Це означає, що чекати на перевірку його тверджень доведеться недовго.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що самоназваний мандрівник у часі назвав дату глобального блекауту на Землі.