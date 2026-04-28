Самоназваний мандрівник у часі назвав дату глобального блекауту на Землі

У соціальній мережі TikTok набирає популярності "пророцтво" про нібито глобальну катастрофу. Користувач, який називає себе "мандрівником у часі з 2582 року", заявив, що вже найближчим часом Земля переживе триденну темряву та масштабний блекаут.

"Мандрівник у часі" назвав точну дату глобального блекауту Землі. Фото: NASA/NOAA

Самоназваний мандрівник у часі на відео стверджує, що з 6 червня 2026 року наша планета нібито буде занурена у 72 години повної темряви.

"Вірите чи ні, але це справді сталося 6 червня 2026 року. Починаючи з 00:00 6 червня 2026 року, Земля увійде в триденну темряву", — говорить чоловік, який нібито прибув з 2582 року.

Крім того, "мандрівник у часі" також дав поради людям, як вести себе під час глобального блекауту.

"Не дивіться на них. Не дивіться в небо на світло, що йде від пірамід. Не використовуйте жодного штучного освітлення, окрім свічок", — радить чоловік.

Відео з передбаченням глобальної катастрофи набрало майже пів мільйона переглядів. Самоназваний мандрівник у часі зібрав 636 тисяч підписників на платформі, а його усі відео набрали сім мільйонів лайків від користувачів.

У коментарях частина аудиторії поставилася до заяви серйозно. Наприклад один пише: "Не буду брехати, я записав це в календар свого телефону щодо цього Судного дня, хоча я дуже скептично налаштований". Інший додав: "Будь ласка, скажіть мені, що це неправда. Я боюся темряви, а в нас немає свічок". Однак інші коментатори звернули увагу, що автор акаунту вже раніше публікував інші "пророцтва", які не справдилися. Один користувач написав, що "Це неправда, у нього було кілька відео, де говорилося, що щось станеться, але цього ніколи не сталося, і він видалив ці відео".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" зі смартфоном був помічений на відео 1995 року.

Також "Коментарі" писали про те, як самоназваний мандрівник у часі зробив фатальне пророцтво на 2025 рік.