Самоназванный путешественник во времени назвал дату глобального блекаута на Земле

В социальной сети TikTok набирает популярность "пророчество" о якобы глобальной катастрофе. Пользователь, называющий себя "путешественником по времени с 2582 года", заявил, что уже в ближайшее время Земля переживет трехдневную тьму и масштабный блекаут.

"Путешественник во времени" назвал точную дату глобального блекаута Земли. Фото: NASA/NOAA

Самоназванный путешественник во времени на видео утверждает, что с 6 июня 2026 года наша планета якобы будет погружена в 72 часа полной тьмы.

"Верите или нет, но это действительно произошло 6 июня 2026 года. Начиная с 00:00 6 июня 2026 года, Земля войдет в трехдневную тьму", — говорит якобы прибывший с 2582 года мужчина.

Кроме того, "путешественник во времени" также дал советы людям, как вести себя во время глобального блекаута.

"Не смотрите на них. Не смотрите в небо на свет, исходящий от пирамид. Не используйте ни одного искусственного освещения, кроме свеч", — советует мужчина.

Видео с предвидением глобальной катастрофы набрало около полумиллиона просмотров. Самоназванный путешественник во времени собрал 636 тысяч подписчиков на платформе, а его все видео набрали семь миллионов лайков от пользователей.

В комментариях часть аудитории отнеслась к заявлению всерьез. Например один пишет: "Не буду врать, я записал это в календарь своего телефона по этому Судному дню, хотя я очень скептически настроен". Другой добавил: "Пожалуйста, скажите мне, что это неправда. Я боюсь тьмы, а у нас нет свечей". Однако другие комментаторы обратили внимание, что автор аккаунта уже ранее публиковал другие несостоявшиеся "пророчества". Один пользователь написал, что "Это неправда, у него было несколько видео, где говорилось, что что-нибудь произойдет, но этого никогда не произошло, и он удалил эти видео".

