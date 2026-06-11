"Путешественник во времени" с 6000 года удивил прогнозами о будущем человечества

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Slava Kot
Мужчина, называющий себя "путешественником во времени", утверждает, что прибыл с 6000 года. Он заявляет о радикальных изменениях для человечества, доминировании искусственного интеллекта и возможности появления технологий путешествий по времени уже в ближайшие годы. Об этом сообщает издание The Daily Express, ссылаясь на видео, опубликованное на платформе ApexTV, специализирующейся на мистических и паранормальных историях.
"Путешественник во времени" с 6000 года. Фото: ApexTV
На странном видео на ApexTV изображен человек, который встречает репортера в неразглашённом месте, чтобы раскрыть свое понимание "секретных технологий" и то, что ожидает человечество впереди в 6000 году.
На протяжении всего видео мужчина с частично закрытым лицом утверждает, что имеет фотографию неузнаваемого города, чтобы продемонстрировать подлинность путешествий во времени. Однако его изображение размытое, и, как объясняет мужчина, это типично для путешествий во времени.
В своих заявлениях он описывает будущее как мир, в котором человечество будет якобы жить под руководством "дружественного искусственного интеллекта". По его словам, технологическое развитие сделает современную цивилизацию "примитивной" по сравнению с ожидающим впереди. Он также утверждает, что медицина и технологии настолько изменятся, что люди смогут изменять разные физические параметры своего тела, в том числе размеры.
В видео мужчина эмоционально рассказывает о "потере друга" в будущем и заявляет, что возвращение назад для него было невозможно. Он уверяет, что не пытается никого обмануть, а лишь "предупреждает о будущем человечества".
В конце мужчина дал прогноз, в котором заявил, что путешествия во времени станут общепризнанными в 2028 году. Это значит, что ждать проверки его утверждений придется недолго.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самоназванный путешественник во времени назвал дату глобального блекаута на Земле.