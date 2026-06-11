"Путешественник во времени" с 6000 года удивил прогнозами о будущем человечества

Мужчина, называющий себя "путешественником во времени", утверждает, что прибыл с 6000 года. Он заявляет о радикальных изменениях для человечества, доминировании искусственного интеллекта и возможности появления технологий путешествий по времени уже в ближайшие годы. Об этом сообщает издание The Daily Express, ссылаясь на видео, опубликованное на платформе ApexTV, специализирующейся на мистических и паранормальных историях.

"Путешественник во времени" с 6000 года. Фото: ApexTV

На странном видео на ApexTV изображен человек, который встречает репортера в неразглашённом месте, чтобы раскрыть свое понимание "секретных технологий" и то, что ожидает человечество впереди в 6000 году.

На протяжении всего видео мужчина с частично закрытым лицом утверждает, что имеет фотографию неузнаваемого города, чтобы продемонстрировать подлинность путешествий во времени. Однако его изображение размытое, и, как объясняет мужчина, это типично для путешествий во времени.

"Во время путешествия во времени изображения, как и многое другое, имеют тенденцию искажаться. Я знаю, что многим из вас будет чрезвычайно трудно поверить в мою историю, и я вас не виню, и если бы я видел, как кто-то утверждает те же вещи, я бы сам, вероятнее всего, не поверил", — утверждает мужчина.

В своих заявлениях он описывает будущее как мир, в котором человечество будет якобы жить под руководством "дружественного искусственного интеллекта". По его словам, технологическое развитие сделает современную цивилизацию "примитивной" по сравнению с ожидающим впереди. Он также утверждает, что медицина и технологии настолько изменятся, что люди смогут изменять разные физические параметры своего тела, в том числе размеры.

В видео мужчина эмоционально рассказывает о "потере друга" в будущем и заявляет, что возвращение назад для него было невозможно. Он уверяет, что не пытается никого обмануть, а лишь "предупреждает о будущем человечества".

В конце мужчина дал прогноз, в котором заявил, что путешествия во времени станут общепризнанными в 2028 году. Это значит, что ждать проверки его утверждений придется недолго.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самоназванный путешественник во времени назвал дату глобального блекаута на Земле.