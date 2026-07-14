11-летняя школьница в 1969 году точно предсказала будущее: что было в ее письме

В Великобритании случайно нашли письмо, написанное 11-летней школьницей в 1969 году, которое удивило современников удивительно точными прогнозами о будущем. Документ пролежал более полувека за спинкой старого дивана, а нашел его 67-летний реставратор мебели Питер Бекертон во время ремонта для клиента.

Письмо школьницы 1969 точно предсказало будущее. Фото: Daily Star

Письмо датировано 23 февраля 1969 года. В нем девочка получила школьную задачу представить, какой станет жизнь в 1980 году. Хотя многие ее предположения были фантазиями, часть описанных технологий оказалась удивительно похожей на современные изобретения.

Наибольшее впечатление произвело описание телефона будущего. Школьница написала, что вместо обычной трубки люди смогут видеть собеседника на экране, "похожем на телевизор". Таким образом, она описала принцип работы современных видеозвонков, которые сегодня стали привычными благодаря сервисам подобным Zoom или FaceTime.

"В 1969 году телефон был квадратной коробкой с номеронабирателем сверху. Но сейчас вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, потому что есть экран, на котором вы можете видеть людей. Это немного похоже на телевизор", — говорится в письме.

Не менее интересной оказалась ее фантазия о домах будущего. Автор представляла дверь, открывающуюся нажатием кнопки, а телевизоры у нее были с дистанционным управлением.

"В 1969 году это была квадратная коробка с кнопками (телевизор). Теперь это большой экран с кнопками на подлокотнике кресла, чтобы его включать и выключать", – писала 11-летняя девочка.

В то же время, она предполагала, что обычную пищу заменит специальная жевательная резинка, которая будет обеспечивать организм всеми питательными веществами.

Письмо не подписано, однако на нем сохранились примечания учителя, написанные красными чернилами, и оценка "Хорошо". Жена реставратора, Роза Бекертон, решила обнародовать находку в надежде, что ее автор, которой сегодня было бы около 67 лет, узнает собственную работу.

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