Зруйнований Париж і пустеля в РФ: "мандрівник у часі" показав світ після світової війни

У соціальних мережах набирають популярності відео чоловіка, який називає себе "мандрівником у часі" та стверджує, що прибув з 2050 року. Він демонструє кадри, які нібито показують світ після Третьої світової війни, зруйнований Париж і занедбані військові об'єкти в Росії.

"Мандрівник у часі" показав світ після третьої світової війни

Відео самопроголошеного мандрівника у часі опубліковані в акаунті TikTok @unknown.path31. Автор запевняє, що побував у майбутньому та зафіксував наслідки глобального конфлікту. На одному з записів він показує Ейфелеву вежу нібито у 2050 році, яка виглядає покинутою та частково пошкодженою. За його словами, навколо немає людей, а територія заростає рослинністю.

"Щось сталося", – каже автор ролика, демонструючи порожні вулиці Парижа.

Він також показує собор Паризької Богоматері, який, за його словами, має занедбаний вигляд, а дороги навколо поступово заростають травою.

"Мандрівник у часі" показав світ після третьої світової війни

Інша частина відео присвячена Росії. Чоловік стверджує, що опинився на покинутому військовому аеродромі, де побачив іржаві літаки з численними кульовими отворами та пошкодженими крилами.

"Мандрівник у часі" показав Росію після третьої світової війни

Крім того, він демонструє величезне судно, яке, за його словами, опинилося серед пустельного ландшафту без води.

"Все покинуто, світ порожній, лише вітер", – говорить "мандрівник у часі".

Жодних доказів того, що показані кадри є справжніми або підтверджують заяви про подорож у часі, немає. Подібний контент регулярно з'являється у соцмережах і часто створюється за допомогою комп'ютерної графіки або інструментів штучного інтелекту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на знімку часів Другої світової війни помітили "мандрівника в часі".

Також "Коментарі" писали, що на фото зустрічі Трампа і Путіна побачили "мандрівника в часі".