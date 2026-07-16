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Разрушенный Париж и пустыня в РФ: "путешественник во времени" показал мир после мировой войны

Блогер, называющий себя путешественником по времени с 2050 года, опубликовал видео с якобы последствиями Третьей мировой войны.

16 июля 2026, 17:00
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Slava Kot

В социальных сетях набирают популярность видео мужчины, который называет себя "путешественником во времени" и утверждает, что прибыл с 2050 года. Он демонстрирует кадры, якобы показывающие мир после Третьей мировой войны, разрушенный Париж и заброшенные военные объекты в России.

Разрушенный Париж и пустыня в РФ: "путешественник во времени" показал мир после мировой войны

Путешественник во времени показал мир после третьей мировой войны

Видео самопровозглашенного путешественника во времени опубликованы в аккаунте TikTok @ unknown.path31. Автор утверждает, что побывал в будущем и зафиксировал последствия глобального конфликта. На одной из записей он показывает Эйфелеву башню в 2050 году, которая выглядит заброшенной и частично поврежденной. По его словам, вокруг людей нет, а территория зарастает растительностью.

"Что-то случилось", – говорит автор ролика, демонстрируя пустые улицы Парижа.

Он также показывает собор Парижской Богоматери, который, по его словам, выглядит заброшенным, а дороги вокруг постепенно зарастают травой.

Разрушенный Париж и пустыня в РФ: ”путешественник во времени” показал мир после мировой войны - фото 2

"Путешественник во времени" показал мир после третьей мировой войны

Другая часть видео посвящена России. Мужчина утверждает, что оказался на заброшенном военном аэродроме, где увидел ржавые самолеты с многочисленными пулевыми отверстиями и поврежденными крыльями.

Разрушенный Париж и пустыня в РФ: ”путешественник во времени” показал мир после мировой войны - фото 2

"Путешественник во времени" показал Россию после третьей мировой войны

Кроме того, он демонстрирует огромное судно, по его словам, оказавшееся среди пустынного ландшафта без воды.

"Все заброшено, мир пуст, только ветер", – говорит "путешественник во времени".

Никаких доказательств того, что показанные кадры подлинные или подтверждают заявления о путешествии во времени, нет. Подобный контент регулярно появляется в соцсетях и часто создается с помощью компьютерной графики или инструментов искусственного интеллекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на снимке времен Второй мировой войны заметили "путешественника во времени".

Также "Комментарии" писали, что на фото встречи Трампа и Путина увидели "путешественника во времени".



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