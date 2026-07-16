Разрушенный Париж и пустыня в РФ: "путешественник во времени" показал мир после мировой войны

В социальных сетях набирают популярность видео мужчины, который называет себя "путешественником во времени" и утверждает, что прибыл с 2050 года. Он демонстрирует кадры, якобы показывающие мир после Третьей мировой войны, разрушенный Париж и заброшенные военные объекты в России.

Путешественник во времени показал мир после третьей мировой войны

Видео самопровозглашенного путешественника во времени опубликованы в аккаунте TikTok @ unknown.path31. Автор утверждает, что побывал в будущем и зафиксировал последствия глобального конфликта. На одной из записей он показывает Эйфелеву башню в 2050 году, которая выглядит заброшенной и частично поврежденной. По его словам, вокруг людей нет, а территория зарастает растительностью.

"Что-то случилось", – говорит автор ролика, демонстрируя пустые улицы Парижа.

Он также показывает собор Парижской Богоматери, который, по его словам, выглядит заброшенным, а дороги вокруг постепенно зарастают травой.

"Путешественник во времени" показал мир после третьей мировой войны

Другая часть видео посвящена России. Мужчина утверждает, что оказался на заброшенном военном аэродроме, где увидел ржавые самолеты с многочисленными пулевыми отверстиями и поврежденными крыльями.

"Путешественник во времени" показал Россию после третьей мировой войны

Кроме того, он демонстрирует огромное судно, по его словам, оказавшееся среди пустынного ландшафта без воды.

"Все заброшено, мир пуст, только ветер", – говорит "путешественник во времени".

Никаких доказательств того, что показанные кадры подлинные или подтверждают заявления о путешествии во времени, нет. Подобный контент регулярно появляется в соцсетях и часто создается с помощью компьютерной графики или инструментов искусственного интеллекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на снимке времен Второй мировой войны заметили "путешественника во времени".

Также "Комментарии" писали, что на фото встречи Трампа и Путина увидели "путешественника во времени".