Война, молния и смерть: что жуткого Нострадамус предсказал на 2026 год

Французский астролог и врач Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, уже почти пять столетий остается одной из самых загадочных фигур в истории. Его книга "Пророчества", изданная в 1555 году, содержит 942 катрена, которые сторонники мистики регулярно связывают с современными событиями. Некоторые исследователи считают, что несколько таких пророчеств относятся именно к 2026 году.

Предсказания Нострадамуса на 2026 год. Фото из открытых источников

Великая война

Одно из самых известных пророчеств содержит слова: "Семь месяцев великой войны, люди погибли из-за зла…"

Поклонники творчества Нострадамуса предполагают, что этот катрен может касаться современных международных конфликтов. Как пишет Daily Star, это стихотворение можно связать с продолжающейся войной между Россией и Украиной, однако другие считают, что Нострадамус имел в виду конфликт между США и Ираном.

Загадочный рой пчел

Еще один катрен говорит о "большом рое пчел, который возникнет во время ночной засады". Некоторые предполагают, что это может произойти в этом году, поскольку строка соответствует числу 26.

Исследователи не могут прийти к общему мнению относительно его значения. Одни воспринимают образ буквально, другие полагают, что пчелы могут символизировать современные дроны, военные технологии или масштабные информационные атаки.

Известного человека поразит молния

Среди самых загадочных прогнозов на 2026 год от Нострадамуса есть упоминание о том, что: "Большого человека поразит молния".

Сторонники мистических теорий предполагают, что речь идет о влиятельном политике, монархе или другом известном лице. Однако текст не содержит никаких деталей, позволяющих определить конкретного человека или событие.

Кровопролитие в Швейцарии

Отдельный катрен вспоминает швейцарский кантон Тичино, который якобы "переполнится кровью". Этот отрывок часто трактуют как предупреждение о возможной масштабной трагедии, эпидемии или другой катастрофе.

Почему пророчества Нострадамуса остаются популярными

Несмотря на огромный интерес к предсказаниям Нострадамуса, большинство ученых относятся к ним скептически. Его катрены написаны специально неоднозначным языком, что позволяет трактовать их по-разному уже после того, как определенные исторические события произошли. Именно поэтому ни одно из "пророчеств на 2026 год" нельзя считать достоверным прогнозом будущего.

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