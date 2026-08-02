Штучний вірус вб’є 30% людства: "мандрівник у часі" зробив моторошне передбачення на 2061 рік

Самопроголошений "мандрівник у часі" Ейрі Йормані опублікував нове відео в TikTok з тривожним прогнозом на майбутнє. Чоловік, який стверджує, що прибув з 2714 року, заявив про наймасштабнішу пандемію в історії людства у 2061 році, яка забере життя близько 30% населення планети.

"Мандрівник у часі" з 2714 року передбачає пандемію. Фото з відкритих джерел

За словами "мандрівника у часі", нову пандемію спричинить штучно створений вірус, який нібито швидко пошириться по всьому світу. Йормані стверджує, що через 35 років інфікування торкнеться практично кожної людини, а наслідки перевершать пандемію коронавірусу.

"У 2061 році було створено штучний вірус, ним заразилися всі, і рівень смертності становив 30%, що стало найгіршим показником в історії", — говорить "мандрівник у часі".

Автор ролика також описав низку інших подій, які, за його словами, очікують людство у найближчому майбутньому.

"21 століття буде відоме як "Велике перезавантаження". Дозвольте мені пояснити вам це сьогодні, наводячи приклади того, що має статися. У 2029 році "Чистка" стає реальністю, раз на п’ять років усі злочини легалізуються протягом одного тижня. У 2043 році створюється штучна "хмара", яка накриє всю землю протягом одного року", — сказав чоловік.

Попри відсутність будь-яких доказів або наукових підтверджень його слів, відео стало вірусним. Воно набрало понад мільйон переглядів, десятки тисяч вподобань і викликало жваву дискусію серед користувачів. Одні сприйняли прогноз як розвагу, інші почали обговорювати можливість появи нових пандемій у майбутньому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" з 6000 року здивував прогнозами про майбутнє людства.

Також "Коментарі" писали, що "мандрівник у часі" показав світ після світової війни.