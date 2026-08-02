Штучний вірус вб’є 30% людства: "мандрівник у часі" зробив моторошне передбачення на 2061 рік

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Slava Kot
Самопроголошений "мандрівник у часі" Ейрі Йормані опублікував нове відео в TikTok з тривожним прогнозом на майбутнє. Чоловік, який стверджує, що прибув з 2714 року, заявив про наймасштабнішу пандемію в історії людства у 2061 році, яка забере життя близько 30% населення планети.
"Мандрівник у часі" з 2714 року передбачає пандемію. Фото з відкритих джерел
За словами "мандрівника у часі", нову пандемію спричинить штучно створений вірус, який нібито швидко пошириться по всьому світу. Йормані стверджує, що через 35 років інфікування торкнеться практично кожної людини, а наслідки перевершать пандемію коронавірусу.
Автор ролика також описав низку інших подій, які, за його словами, очікують людство у найближчому майбутньому.
Попри відсутність будь-яких доказів або наукових підтверджень його слів, відео стало вірусним. Воно набрало понад мільйон переглядів, десятки тисяч вподобань і викликало жваву дискусію серед користувачів. Одні сприйняли прогноз як розвагу, інші почали обговорювати можливість появи нових пандемій у майбутньому.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" з 6000 року здивував прогнозами про майбутнє людства.
Також "Коментарі" писали, що "мандрівник у часі" показав світ після світової війни.