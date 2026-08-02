Искусственный вирус убьет 30% человечества: "путешественник во времени" сделал жуткое предсказание на 2061 год

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Slava Kot
Самопровозглашенный "путешественник во времени" Эйри Йормани опубликовал новое видео в TikTok с тревожным прогнозом на будущее. Мужчина, утверждающий, что прибыл с 2714 года, заявил о самой масштабной пандемии в истории человечества в 2061 году, которая унесет жизни около 30% населения планеты.
"Путешественник во времени" с 2714 года предусматривает пандемию. Фото из открытых источников
По словам "путешественника во времени", новую пандемию повлечет за собой искусственно созданный вирус, который якобы быстро распространится по всему миру. Иормани утверждает, что через 35 лет инфицирование коснется практически каждого человека, а последствия превзойдут пандемию коронавируса.
Автор ролика также описал ряд других событий, которые, по его словам, ожидают человечество в ближайшем будущем.
Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств или научных подтверждений его слов, видео стало вирусным. Оно набрало более миллиона просмотров, десятки тысяч предпочтений и вызвало оживленную дискуссию среди пользователей. Одни восприняли прогноз как развлечение, другие обсуждали возможность появления новых пандемий в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "путешественник во времени" с 6000 года удивил прогнозами о будущем человечества.
Также "Комментарии" писали, что "путешественник во времени" показал мир после мировой войны.