Искусственный вирус убьет 30% человечества: "путешественник во времени" сделал жуткое предсказание на 2061 год

Самопровозглашенный "путешественник во времени" Эйри Йормани опубликовал новое видео в TikTok с тревожным прогнозом на будущее. Мужчина, утверждающий, что прибыл с 2714 года, заявил о самой масштабной пандемии в истории человечества в 2061 году, которая унесет жизни около 30% населения планеты.

"Путешественник во времени" с 2714 года предусматривает пандемию. Фото из открытых источников

По словам "путешественника во времени", новую пандемию повлечет за собой искусственно созданный вирус, который якобы быстро распространится по всему миру. Иормани утверждает, что через 35 лет инфицирование коснется практически каждого человека, а последствия превзойдут пандемию коронавируса.

"В 2061 году был создан искусственный вирус, им заразились все, и уровень смертности составил 30%, что стало самым плохим показателем в истории", — говорит "путешественник во времени".

Автор ролика также описал ряд других событий, которые, по его словам, ожидают человечество в ближайшем будущем.

"21 век будет известен как "Большая перезагрузка". Позвольте мне объяснить вам это сегодня, приводя примеры того, что должно произойти. В 2029 году "Чистка" становится реальностью, раз в пять лет все преступления легализуются в течение одной недели. В 2043 году создается искусственное "облако", которое накроет всю землю в течение одного года", — сказал мужчина.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств или научных подтверждений его слов, видео стало вирусным. Оно набрало более миллиона просмотров, десятки тысяч предпочтений и вызвало оживленную дискуссию среди пользователей. Одни восприняли прогноз как развлечение, другие обсуждали возможность появления новых пандемий в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "путешественник во времени" с 6000 года удивил прогнозами о будущем человечества.

Также "Комментарии" писали, что "путешественник во времени" показал мир после мировой войны.