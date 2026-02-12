Отакої: в Росії змушують Ісуса Христоса відмовитися від свого імені

У Казані розгорівся гучний правовий скандал, який уже активно обговорюють російські медіа. Ново-Савіновський районний суд міста визнав законною вимогу прокуратури зобов’язати місцевого жителя, який змінив ім’я на Ісус Петрович Христос, повернути попередні анкетні дані. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "незалежний" телеканал "Дождь", посилаючись на дані судової картотеки.

Ісус Петрович Христос – і таке буває...

Суд постановив, що орган реєстрації актів цивільного стану має відновити попередній запис про народження, а самому чоловікові видати новий паспорт із колишнім ім’ям — Євген Петрович Чекулаєв. Таким чином, зміна імені, здійснена раніше, фактично анульована.

Прокуратура обґрунтувала позов тим, що зміна імені з релігійних мотивів суперечить законодавству Росії. У своїй позиції сторона обвинувачення послалася на роз’яснення Конституційного суду, згідно з якими ототожнення особи з іменем Ісуса Христа може вводити громадян в оману та розцінюватися як таке, що "ображає почуття віруючих". Саме ця аргументація стала ключовою у судовому рішенні.

Справу додатково ускладнює кримінальне минуле чоловіка. За даними російських джерел, його неодноразово судили за грабежі та розбій. У 2015 році йому діагностували органічний розлад особистості, що, як повідомляється, пов’язаний із черепно-мозковою травмою, отриманою у 2010 році.

Крім того, у грудні 2025 року суд визнав його винним у фіктивній реєстрації 45 іноземців у власній квартирі. За це чоловіка засудили до двох років умовно та призначили штраф у розмірі 13 тисяч рублів.

Юристи звертають увагу, що в Росії право на зміну імені формально закріплене законом, однак воно не є абсолютним і може бути обмежене, якщо, на думку державних органів, порушує права інших осіб або суперечить публічним інтересам. Саме на цю норму й спиралася прокуратура у своєму позові.

Ситуація вже викликала жваві дискусії у соціальних мережах та медіа. Одні користувачі вважають рішення суду логічним з огляду на суспільний контекст і минуле фігуранта, інші ж ставлять питання про межі втручання держави у приватне життя та свободу самовизначення.

Рішення суду наразі може бути оскаржене в апеляційному порядку. Чи скористається цим правом сам фігурант справи — поки невідомо.

До слова, в Україні є принаймні своїх два Ісуси.

Раніше "Коментарі" повідомляли, що за Україну воює 25-річний офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, якого звати Ісус-Назар Коржов. Завдяки своєму незвичному імені чоловік став відомим ще зі свого дитинства. Тепер Ісус бореться за Україну проти російських окупантів.

Крім того, є Ісус Христос із Житомира, який отримав своє незвичне ім’я ще у дитинстві, виявився правнуком керівника міліції Вітебської області, що в радянський період очолював структури НКВС. Цей факт став відомим після звернення його батька — Володимира Радзюка — до Комітету держбезпеки Республіки Білорусь у березні 2017 року. У своєму повідомленні він заявляв про нібито перекидання з України до Білорусі представників "фашистської терористичної організації" для підривної діяльності та пояснював звернення "обов’язком перед другою батьківщиною", адже його дід Олександр Радзюк керував міліцією Вітебської області. Сам Володимир Радзюк відомий в Україні як засновник власної релігійної структури "Єдина церква Христа" та особа, що називає себе священником. У 2002 році він назвав свого сина Ісусом Христом, що спричинило гучний скандал — органи реєстрації відмовлялися оформлювати таке ім’я, і питання довелося вирішувати за участю керівництва церков та тодішнього президента України Леоніда Кучми. У підсумку Ісуса Христа Володимировича Радзюка офіційно зареєстрували, і нині йому 24 роки. Свого часу він разом зі своїм батьком займався жебрацтвом, чи то пак "збором пожертв на церкву", "світився" в різноманітних ток-шоу – від "Говорить Україна" до "Битви екстрасенсів". Врешті, очевидно, повірив у свою "унікальність", яку йому нав'язав батько, створив у Фейсбуці релігійну сторінку і поширює промосковські ідеї.

