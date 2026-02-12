"Любіть і кохайте щодня": що говорить про День святого Валентина священник Олексій Філюк

Священник із Тернопільщини Олексій Філюк висловив свою позицію щодо святкування Дня святого Валентина, опублікувавши відеозвернення на власній сторінці у Facebook, де він має понад 1 мільйон підписників. Відео швидко стало популярним серед користувачів соцмереж, зібравши тисячі переглядів і коментарів.

Отець Олексій Філюк про День Валентина: християнська любов – щоденна, а не лише 14 лютого

Філюка запитали, чи варто християнам святкувати 14 лютого. У відповіді він наголосив, що цього свята немає у церковному календарі. "В церковному календарі покажіть мені, де пише, що є День святого Валентина", – зазначив священник, підкресливши, що любов не обмежується однією датою.

Священник пояснив історичний контекст: сам Валентин – вигаданий персонаж, який, за легендою, вінчав закоханих і жив у III столітті. Водночас вінчання як окремий церковний чин сформувалося у Візантії приблизно у IX столітті, хоча елементи благословення шлюбу існували ще з IV століття.

"Практикуючий християнин має любити і 11 лютого, і 12 лютого, і 14 лютого – і цілий рік, 24 на 7, протягом усього життя", – зазначив отець Філюк. Він додав, що не забороняє людям святкувати День Валентина, проте закликав не обмежувати прояви любові лише однією датою.

Особливу увагу священник звернув на комерційний аспект свята: "Це свято зручне для підприємців, які торгують різними подарунками. Але справжня християнська любов – не календарна дата". Він закликав вірян проявляти доброту та благословення щодня: "Завжди любіть, завжди благословляйте. Будьте всі благословенні".

