"Любите и любите каждый день": что говорит о Дне святого Валентина священник Алексей Филюк

Священник из Тернопольщины Алексей Филюк высказал свою позицию по поводу празднования Дня святого Валентина, опубликовав видеообращение на собственной странице в Facebook, где у него более 1 миллиона подписчиков . Видео быстро стало популярным среди пользователей соцсетей, собрав тысячи просмотров и комментариев.

Отец Алексей Филюк о Дне Валентина: христианская любовь – ежедневная, а не только 14 февраля

Филюка спросили, стоит ли христианам праздновать 14 февраля. В ответе он отметил, что этого праздника нет в церковном календаре . "В церковном календаре покажите мне, где пишет, что есть День святого Валентина", – отметил священник, подчеркнув, что любовь не ограничивается одной датой.

Священник объяснил исторический контекст: сам Валентин – вымышленный персонаж , по легенде венчавший влюбленных и живший в III веке. В то же время венчание как отдельный церковный чин сформировалось в Византии примерно в IX веке , хотя элементы благословения брака существовали еще с IV века.

"Практикующий христианин должен любить и 11 февраля, и 12 февраля, и 14 февраля – и целый год, 24 на 7, на протяжении всей жизни", – отметил отец Филюк. Он добавил, что не запрещает людям праздновать День Валентина, однако призвал не ограничивать проявления любви только одной датой .

Особое внимание священник обратил на коммерческий аспект праздника: "Этот праздник удобен для предпринимателей, торгующих разными подарками. Но настоящая христианская любовь – не календарная дата. Он призвал верующих проявлять доброту и благословение каждый день, уделять внимание, баловать жену, детей, родителей, близких: "Всегда любите, всегда благословляйте. Будьте благословенны" .

