Ничего себе: в России заставляют Иисуса Христа отказаться от своего имени

В Казани разгорелся громкий правовой скандал, уже активно обсуждаемый российскими медиа. Ново-Савиновский районный суд города признал законным требование прокуратуры обязать местного жителя, сменившего имя на Иисус Петрович Христос, вернуть предварительные анкетные данные. Об этом сообщают российские СМИ, в частности, "независимый" телеканал "Дождь", ссылаясь на данные судебной картотеки.

Иисус Петрович Христос – и такое бывает...

Суд постановил, что орган регистрации актов гражданского состояния должен восстановить предварительную запись о рождении , а самому мужу выдать новый паспорт с прежним именем Евгений Петрович Чекулаев. Таким образом, изменение имени, совершенное ранее, фактически аннулировано.

Прокуратура обосновала иск тем, что изменение имени по религиозным мотивам противоречит законодательству России. В своей позиции сторона обвинения сослалась на разъяснение Конституционного суда, согласно которому отождествление лица с именем Иисуса Христа может вводить граждан в заблуждение и расцениваться как "оскорбляющее чувство верующих". Именно эта аргументация стала ключевой в судебном решении.

Дело дополнительно усложняет криминальное прошлое мужчины. По данным российских источников, его неоднократно судили за грабежи и разбой. В 2015 году ему диагностировали органическое расстройство личности , что, как сообщается, связано с черепно-мозговой травмой, полученной в 2010 году.

Кроме того, в декабре 2025 г. суд признал его виновным в фиктивной регистрации 45 иностранцев в собственной квартире. За это мужчину приговорили к двум годам условно и назначили штраф в размере 13 тысяч рублей.

Юристы обращают внимание, что в России право на изменение имени формально закреплено законом, однако оно не является абсолютным и может быть ограничено, если, по мнению государственных органов, нарушает права других лиц или противоречит публичным интересам. Именно на эту норму опиралась прокуратура в своем иске.

Ситуация уже вызвала оживленные дискуссии в социальных сетях и медиа. Одни пользователи считают решение суда логичным с учетом общественного контекста и прошлого фигуранта, другие же задают вопрос о границах вмешательства государства в частную жизнь и свободу самоопределения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Воспользуется ли этим правом сам фигурант дела пока неизвестно.

К слову, в Украине есть, по крайней мере, два Иисуса.

Ранее "Комментарии" сообщали , что за Украину воюет 25-летний офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которого зовут Иисус-Назар Коржов . Благодаря своему необычному имени мужчина стал известен еще со своего детства. Теперь Иисус борется за Украину против российских окупантов.

Кроме того, есть Иисус Христос из Житомира , получивший свое необычное имя еще в детстве, оказался правнуком руководителя милиции Витебской области, который в советский период возглавлял структуры НКВД. Этот факт стал известен после обращения его отца Владимира Радзюка в Комитет госбезопасности Республики Беларусь в марте 2017 года. В своем сообщении он заявлял о якобы переброске из Украины в Беларусь представителей "фашистской террористической организации" для взрывной деятельности и объяснял обращение "долгом перед второй родиной", ведь его дед Александр Радзюк руководил милицией Витебской области. Сам Владимир Радзюк известен в Украине как основатель собственной религиозной структуры "Единая церковь Христа" и лицо, называющее себя священником. В 2002 году он назвал своего сына Иисусом Христом, что повлекло за собой громкий скандал — органы регистрации отказывались оформлять такое имя, и вопрос пришлось решать с участием руководства церквей и тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. В итоге Иисуса Христа Владимировича Радзюка официально зарегистрировали, и сейчас ему 24 года. В свое время он вместе со своим отцом занимался попрошайничеством, то есть "сбором пожертвований на церковь", "светился" в разнообразных ток-шоу — от "Говорит Украина" до "Битвы экстрасенсов". Наконец, очевидно, поверил в свою "уникальность", которую ему навязал отец, создал в Facebook религиозную страницу и распространяет промосковские идеи.

