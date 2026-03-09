"Новий Нострадамус" озвучив 5 жахливих прогнозів на майбутнє

Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають "новим Нострадамусом", оприлюднив серію прогнозів на 2026 рік і майбутні роки. Провісник стверджує, що користується для своїх передбачень давньоіндійською системою Наді заснованою на астрології та завдяки їй раніше зміг передбачити пандемію коронавірусу та смерть королеви Великої Британії.

Крейг Гамільтон-Паркер у лютому дав 5 прогнозів на майбутнє у яких передбачає нові війни, політичні кризи, космічні загрози та катастрофи в Азії.

Третій термін Трампа через велику катастрофу

Гамільтон-Паркер припускає, що Дональд Трамп може залишитися при владі на третій термін, попри обмеження 22-ї поправки до Конституції США. За його словами, причиною стане "велика катастрофа", імовірно конфлікт навколо Тайваню, який унеможливить проведення виборів у США.

"Наді говорили про велике лихо, яке станеться під час наступних виборів у США. Це лихо відповідає настанню нової війни. Для мене це новина, бо схоже на те, що два передбачення збігаються. Я припускав, і досі відчуваю, що це стосується Тайваню. Президентство Трампа буде продовжено на третій термін. Він скаже: "Зараз усе перебуває в такому жахливому хаосі, що ми не можемо провести вибори"", — говорить Гамільтон-Паркер.

Хто стане наступним президентом США

Попри те, що "Новий Нострадамус" стверджує про продовження каденції Трампа, він також прогнозує майбутнього лідера США.

"Трампізм продовжиться, після Трампа його родина все ще матиме значний вплив, Джей Ді Венс все ще матиме значний вплив. Але я не бачу, щоб Джей Ді Венс став наступним президентом", — стверджує Гамільтон-Паркер.

Хоча він не розкрив точну особу людини, яка стане наступником Трампа, він розкрив деякі подробиці про її характер. За словами Гамільтон-Паркера, майбутній президент буде людиною "вищого духовного характеру", а нова епоха віддаватиме перевагу моральним якостям над грошима й статусом.

"Майбутня епоха замість влади, грошей та слави, які є важливими рушійними факторами людей, на яких ми рівняємося, стане людьми з добрим характером, людьми, які дотримуються духовності, не обов’язково релігійної, але духовної", — прогнозує екстрасенс.

Метеорит поблизу Землі

Крім того, ще один прогноз Гамільтона-Паркера припадає на близький період до виборів у США. За його словами, під час виборчого циклу 2028 року відбудеться проліт великого метеорита між Землею та Місяцем. Екстрасенс попереджає, що небесне тіло може спричинити пожежі, землетруси й навіть цунамі.

"Метеор пройде між Землею та Місяцем, і це досить близько до Землі. Якби нам вдалося так близько пролетіти, це було б катастрофою. Це спричинить пожежі, землетруси, цунамі. Хто знає? Можливо, частини з нього вдарять і по Землі", — сказав провидець.

Розкриття НЛО в Європі

Гамільтон-Паркер також прогнозує сенсаційне оприлюднення доказів існування НЛО в "європейському регіоні". Екстрасенс стверджує, що це стане новиною світового масштабу й може бути використане як "димова завіса" для інших подій.

"Я сказав, що відчував, що в європейському регіоні є НЛО, і це якимось чином виявиться тим, що в нас є фізичні докази чогось, що походить з космосу", — сказав провісник.

Газова катастрофа в Японії

Ще одним тривожним прогнозом Гамільтона-Паркера є Японії. Екстрасенс говорить про можливу появу руйнівної газової хмари в серпні 2026 року, ймовірно на півночі країни. Він не виключає у цій ситуації, як природні, так і техногенні причини.

"Може щось на кшталт бомби бути використане для посилення газової хмари або вулканічної активності? Це свідчило б про таємну форму нападу", — стверджує провидець.

Зауважимо, що попри статус "нового Нострадамуса" подібні заяви провидця варто сприймати критично, адже вони не підкріплені науковими даними.

