"Новий Нострадамус" озвучив 5 жахливих прогнозів на майбутнє

Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають "новим Нострадамусом", оприлюднив серію прогнозів на 2026 рік і майбутні роки. Провісник стверджує, що користується для своїх передбачень давньоіндійською системою Наді заснованою на астрології та завдяки їй раніше зміг передбачити пандемію коронавірусу та смерть королеви Великої Британії.
Крейг Гамільтон-Паркер. Фото з відкритих джерел
Крейг Гамільтон-Паркер у лютому дав 5 прогнозів на майбутнє у яких передбачає нові війни, політичні кризи, космічні загрози та катастрофи в Азії.
Гамільтон-Паркер припускає, що Дональд Трамп може залишитися при владі на третій термін, попри обмеження 22-ї поправки до Конституції США. За його словами, причиною стане "велика катастрофа", імовірно конфлікт навколо Тайваню, який унеможливить проведення виборів у США.
Попри те, що "Новий Нострадамус" стверджує про продовження каденції Трампа, він також прогнозує майбутнього лідера США.
Хоча він не розкрив точну особу людини, яка стане наступником Трампа, він розкрив деякі подробиці про її характер. За словами Гамільтон-Паркера, майбутній президент буде людиною "вищого духовного характеру", а нова епоха віддаватиме перевагу моральним якостям над грошима й статусом.
Крім того, ще один прогноз Гамільтона-Паркера припадає на близький період до виборів у США. За його словами, під час виборчого циклу 2028 року відбудеться проліт великого метеорита між Землею та Місяцем. Екстрасенс попереджає, що небесне тіло може спричинити пожежі, землетруси й навіть цунамі.
Гамільтон-Паркер також прогнозує сенсаційне оприлюднення доказів існування НЛО в "європейському регіоні". Екстрасенс стверджує, що це стане новиною світового масштабу й може бути використане як "димова завіса" для інших подій.
Ще одним тривожним прогнозом Гамільтона-Паркера є Японії. Екстрасенс говорить про можливу появу руйнівної газової хмари в серпні 2026 року, ймовірно на півночі країни. Він не виключає у цій ситуації, як природні, так і техногенні причини.
Зауважимо, що попри статус "нового Нострадамуса" подібні заяви провидця варто сприймати критично, адже вони не підкріплені науковими даними.
