"Новый Нострадамус" озвучил 5 ужасающих прогнозов на будущее

Британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер, которого называют "новым Нострадамусом", обнародовал серию прогнозов на 2026 год и предстоящие годы. Предсказатель утверждает, что использует для своих предвидений древнеиндийскую систему Нади основанную на астрологии и благодаря ей ранее смог предсказать пандемию коронавируса и смерть королевы Великобритании.

Крэйг Гамильтон-Паркер. Фото из открытых источников

Крейг Гамильтон-Паркер в феврале дал 5 прогнозов на будущее, в которых предполагает новые войны, политические кризисы, космические угрозы и катастрофы в Азии.

Третий срок Трампа из-за большой катастрофы

Гамильтон-Паркер предполагает, что Дональд Трамп может остаться у власти на третий срок, несмотря на ограничение 22 поправки к Конституции США. По его словам, причиной станет "большая катастрофа", предположительно конфликт вокруг Тайваня, который исключит возможность проведения выборов в США.

"Нади говорили о большой беде, которая произойдет во время следующих выборов в США. Эта беда соответствует наступлению новой войны. Для меня это новость, потому что похоже, что два предсказания совпадают. Я предполагал, и до сих пор чувствую, что это касается Тайваня. Президентство Трампа будет продлено на третий срок. Он скажет: "Сейчас все находится в таком ужасном хаосе, что мы не можем провести выборы"", – говорит Гамильтон-Паркер.

Кто станет следующим президентом США

Несмотря на то, что "Новый Нострадамус" утверждает о продолжении каденции Трампа, он также предсказывает будущего лидера США.

"Трампизм продолжится, после Трампа его семья все еще будет иметь значительное влияние, Джей Ди Вэнс все еще будет иметь большое влияние. Но я не вижу, чтобы Джей Ди Вэнс стал следующим президентом", — утверждает Гамильтон-Паркер.

Хотя он не раскрыл точное лицо человека, которое станет преемником Трампа, он раскрыл некоторые подробности о его характере. По словам Гамильтон-Паркера, будущий президент будет человеком "высшего духовного характера", а новая эпоха будет предпочитать моральные качества над деньгами и статусом.

"Будущая эпоха вместо власти, денег и славы, которые являются важными движущими факторами людей, на которых мы равняемся, станет людьми с хорошим характером, людьми, которые соблюдают духовность, не обязательно религиозную, но духовную", — прогнозирует экстрасенс.

Метеорит близ Земли

Кроме того, еще один прогноз Гамильтона-Паркера приходится на ближайший период до выборов в США. По его словам, во время избирательного цикла 2028 состоится пролет большого метеорита между Землей и Луной. Экстрасенс предупреждает, что небесное тело может повлечь за собой пожары, землетрясения и даже цунами.

"Метеор пройдет между Землей и Луной, и это достаточно близко к Земле. Если бы нам удалось так близко пролететь, это было бы катастрофой. Это приведет к пожарам, землетрясениям, цунами. Кто знает? Возможно, части из него ударят и по Земле", — сказал провидец.

Раскрытие НЛО в Европе

Гамильтон-Паркер также прогнозирует сенсационное обнародование доказательств существования НЛО в "европейском регионе". Экстрасенс утверждает, что это станет новостью мирового масштаба и может быть использовано как "дымовой занавес" для других событий.

"Я сказал, что чувствовал, что в европейском регионе есть НЛО, и это каким-то образом окажется тем, что у нас есть физические доказательства чего-то из космоса", — сказал предсказатель.

Газовая катастрофа в Японии

Еще одним тревожным прогнозом Гамильтона-Паркера является Япония. Экстрасенс говорит о возможном появлении разрушительного газового облака в августе 2026 года, вероятно, на севере страны. Он не исключает в этой ситуации как естественные, так и техногенные причины.

"Может что-то вроде бомбы быть использовано для усиления газового облака или вулканической активности? Это свидетельствовало бы о тайной форме нападения", — утверждает провидец.

Заметим, что, несмотря на статус "нового Нострадамуса", подобные заявления провидца следует воспринимать критически, ведь они не подкреплены научными данными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сбылось первое предсказание перуанских шаманов. Что они предвещали о войне в Украине в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что "живой Нострадамус" назвал одно предсказание на 2026 год, которого он больше всего боится.