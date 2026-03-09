"Новый Нострадамус" озвучил 5 ужасающих прогнозов на будущее

Рубрики
Британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер, которого называют "новым Нострадамусом", обнародовал серию прогнозов на 2026 год и предстоящие годы. Предсказатель утверждает, что использует для своих предвидений древнеиндийскую систему Нади основанную на астрологии и благодаря ей ранее смог предсказать пандемию коронавируса и смерть королевы Великобритании.
Крэйг Гамильтон-Паркер. Фото из открытых источников
Крейг Гамильтон-Паркер в феврале дал 5 прогнозов на будущее, в которых предполагает новые войны, политические кризисы, космические угрозы и катастрофы в Азии.
Гамильтон-Паркер предполагает, что Дональд Трамп может остаться у власти на третий срок, несмотря на ограничение 22 поправки к Конституции США. По его словам, причиной станет "большая катастрофа", предположительно конфликт вокруг Тайваня, который исключит возможность проведения выборов в США.
Несмотря на то, что "Новый Нострадамус" утверждает о продолжении каденции Трампа, он также предсказывает будущего лидера США.
Хотя он не раскрыл точное лицо человека, которое станет преемником Трампа, он раскрыл некоторые подробности о его характере. По словам Гамильтон-Паркера, будущий президент будет человеком "высшего духовного характера", а новая эпоха будет предпочитать моральные качества над деньгами и статусом.
Кроме того, еще один прогноз Гамильтона-Паркера приходится на ближайший период до выборов в США. По его словам, во время избирательного цикла 2028 состоится пролет большого метеорита между Землей и Луной. Экстрасенс предупреждает, что небесное тело может повлечь за собой пожары, землетрясения и даже цунами.
Гамильтон-Паркер также прогнозирует сенсационное обнародование доказательств существования НЛО в "европейском регионе". Экстрасенс утверждает, что это станет новостью мирового масштаба и может быть использовано как "дымовой занавес" для других событий.
Еще одним тревожным прогнозом Гамильтона-Паркера является Япония. Экстрасенс говорит о возможном появлении разрушительного газового облака в августе 2026 года, вероятно, на севере страны. Он не исключает в этой ситуации как естественные, так и техногенные причины.
Заметим, что, несмотря на статус "нового Нострадамуса", подобные заявления провидца следует воспринимать критически, ведь они не подкреплены научными данными.
