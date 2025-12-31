Невже Путін або Трамп: Нострадамус передбачив смерть світового лідера у 2026 році

Попри те, що Нострадамус помер кілька століть тому, його загадкові вірші піддаються інтерпретаціям та, на думку прихильників містика, вказують на події з майбутнього. В одному з пророцтв Нострадамуса на 2026 рік йдеться про можливу смерть "великої людини".

Нострадамус передбачив смерть світового лідера у 2026 році

Французький лікар і астролог Нострадамус у 1555 році опублікував книгу "Пророцтва", що містить сотні зашифрованих віршів. Протягом століть їх пов’язували з масштабними подіями, зокрема війнами, катастрофами та іншими явищами.

На думку дослідників Нострадамуса чотиривірші під номером "26" мають стосуватися 2026 року, а один з них передбачає фразу про смерть відомої людини.

"Велика людина буде вражена вдень блискавкою", — йдеться в тексті Нострадамуса.

Цю фразу про "велику людину" трактують як натяк на відомого політика, державного лідера або іншу світову знаменитість. Йдеться не обов’язково про буквальний удар блискавки, а радше про шокуючу та швидку загибель. Саме через це в соцмережах з’явилися припущення, що йдеться про чинних лідерів великих держав, зокрема російського диктатора Володимира Путіна чи президента США Дональда Трампа.

Однак зауважимо, що тексти Нострадамуса надто абстрактні, щоб робити конкретні прогнози. Більшість істориків і науковців розглядають такі інтерпретації радше як приклад вибіркового читання, а не справжнє передбачення майбутнього.

