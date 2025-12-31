4 жахливі передбачення Нострадамуса на 2026 рік: одне стосується війни в Україні

Французький астролог і лікар Мішель де Нострдам, більш відомий як Нострадамус, у своїй книзі Les Prophéties ("Пророцтва") залишив 942 загадкові чотиривірші, які протягом століть намагаються пов’язати з реальними подіями. Деякі дослідники вважають, що так званий 26-й катрен може стосуватися саме 2026 року та вказувати на війну, таємну атаку та смерть відомої людини.

Передбачення Нострадамуса на 2026 рік. Фото з відкритих джерел

Семимісячна велика війна

Перше передбачення Нострадамуса на 2026 рік говорить про "семимісячну велику війну", яка принесе масову загибель людей. Деякі тлумачі бачать у цьому натяк на ескалацію нинішніх конфліктів, зокрема російсько-української війни, або її поширення на інші регіони Європи. Згадка у пророцтві французьких міст Руан і Евре підсилює побоювання щодо залучення Західної Європи.

Таємний напад "рою бджіл"

Друге пророцтво Нострадамуса на 2026 рік описує "великий рій бджіл", що з’являється раптово, наче з нічної засідки. Сучасні інтерпретатори пов’язують цей образ із масовими атаками дронів або скоординованими ударами новітніх технологій. Інші вбачають у "бджолах" символ могутніх держав чи політичних лідерів.

Смерть відомої людини

Третє передбачення на 2026 рік від Нострадамуса говорить про "велику людину", яку вразить грім. Це часто тлумачать як раптову смерть відомого політика, бізнесмена або зірки через несподівану подію. Йдеться не обов’язково про буквальний удар блискавки, а радше про шокуючу та швидку втрату. Дехто інтерпретує це як можливий натяк на смерть президента США Дональда Трампа або російського диктатора Володимира Путіна.

Кров у швейцарському Тічино

Четвертий катрен Нострадамуса згадує, що регіон Тічино у Швейцарії буде "переповнений кров’ю". Деякі інтерпретують це як можливий збройний конфлікт, інші вважають наслідком катастрофи чи епідемії.

Попри похмурі прогнози Нострадамуса на 2026 рік, у його текстах є й натяк на надію, зокрема зустрічаються такі слова: "Тіні впадуть, але людина світла повстане".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "живий Нострадамус" назвав одне пророцтво на 2026 рік, якого він боїться найбільше.

Також "Коментарі" писали, що Баба Ванга зробила кілька жахливих передбачень на 2026 рік.