4 ужасных предсказания Нострадамуса на 2026 год: одно касается войны в Украине

Французский астролог и врач Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, в своей книге Les Prophéties ("Пророчества") оставил 942 загадочных четверостишия, которые на протяжении веков пытаются связать с реальными событиями. Некоторые исследователи считают, что так называемый 26-й катрен может относиться именно к 2026 году и указывать на войну, тайную атаку и смерть известного человека.

Предсказание Нострадамуса на 2026 год. Фото из открытых источников

Семимесячная великая война

Первое предсказание Нострадамуса на 2026 год говорит о "семимесячной великой войне", которая принесет массовую гибель людей. Некоторые толкователи видят в этом намек на эскалацию нынешних конфликтов, в частности российско-украинской войны, или ее распространение на другие регионы Европы. Упоминание в пророчестве французских городов Руан и Эвре усиливает опасения привлечения Западной Европы.

Тайное нападение "роя пчел"

Второе пророчество Нострадамуса на 2026 год описывает "большой рой пчел", появляющийся внезапно, как из ночной засады. Современные интерпретаторы связывают этот образ с массовыми атаками дронов или скоординированными ударами новейших технологий. Другие видят в "пчелах" символ могущественных государств или политических лидеров.

Смерть известного человека

Третье предсказание на 2026 год от Нострадамуса говорит о "великом человеке", которого поразит молния. Это часто толкуется как внезапная смерть известного политика, бизнесмена или звезды из-за неожиданного события. Речь идет не обязательно о буквальном ударе молнии, а скорее о шокирующей и быстрой потере. Некоторые интерпретируют это как возможный намек на смерть президента США Дональда Трампа или российского диктатора Владимира Путина.

Кровь в швейцарском Тичино

Четвертый катрен Нострадамуса говорит, что регион Тичино в Швейцарии будет "переполнен кровью". Некоторые интерпретируют это как возможный вооруженный конфликт, другие считают следствием крушения или эпидемии.

Несмотря на мрачные прогнозы Нострадамуса на 2026 год, в его текстах есть и намек на надежду, в частности, встречаются следующие слова: "Тени упадут, но человек света восстанет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "живой Нострадамус" назвал одно пророчество на 2026 год, которого он больше всего боится.

Также "Комментарии" писали, что Баба Ванга сделала несколько ужасающих предсказаний на 2026 год.