Неужели Путин или Трамп: Нострадамус предсказал смерть мирового лидера в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Неужели Путин или Трамп: Нострадамус предсказал смерть мирового лидера в 2026 году

Стихотворения Нострадамуса предвещают смерть мирового лидера в 2026 году.

31 декабря 2025, 13:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на то, что Нострадамус умер несколько веков назад, его загадочные стихи подвергаются интерпретациям и, по мнению поклонников мистика, указывают на события из будущего. В одном из пророчеств Нострадамуса на 2026 год говорится о возможной смерти "великого человека".



Нострадамус предсказал смерть мирового лидера в 2026 году

Французский врач и астролог Нострадамус в 1555 году опубликовал книгу "Пророчества", содержащую сотни зашифрованных стихов. На протяжении веков они были связаны с масштабными событиями, в том числе войнами, катастрофами и другими явлениями.

По мнению исследователей Нострадамуса четверостишия под номером "26" должны относиться к 2026 году, а один из них предусматривает фразу о смерти известного человека.

"Великий человек будет поражен днем молнией", — говорится в тексте Нострадамуса.

Эту фразу о "великом человеке" трактуют как намек на известного политика, государственного лидера или другую мировую знаменитость. Речь идет не обязательно о буквальном ударе молнии, а скорее о шокирующей и быстрой гибели. Именно поэтому в соцсетях появились предположения, что речь идет о действующих лидерах великих держав, в частности, российском диктаторе Владимире Путине или президенте США Дональде Трампе.

Однако заметим, что тексты Нострадамуса слишком отвлечены, чтобы делать конкретные прогнозы. Большинство историков и ученых рассматривают такие интерпретации скорее как пример выборочного чтения, а не подлинное предвидение будущего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о других предвидениях Нострадамуса на 2026 год. Один из них касается войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у современного "живого Нострадамуса" есть ужасное предупреждение на 2026 год. В нем говорится о главе РФ Владимире Путине.



Источник: https://www.history.co.uk/articles/nostradamus-predictions-2026
