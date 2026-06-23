"Мандрівник у часі" з 2198 року налякав прогнозом про таємничу істоту з океану

Самопроголошений "мандрівник у часі" з 2198 року зробив моторошне передбачення щодо майбутнього відкриття з глибин океану, яке нібито змінить хід історії людства. Свій прогноз він починає передбачення майбутнього у 2044 році, тобто майже через 20 років від сьогодення.

Мандрівник у часі зробив прогноз на майбутнє. Фото: magnific

Користувач TikTok під ніком @timetravelexplorer опублікував серію відео з тривожними передбаченнями про майбутнє людства та загадкове відкриття в океані. За словами автора контенту, у найближчі десятиліття людство нібито зіткнеться з істотою з глибин океану, яка "змінить хід історії".

Він описує умовну хронологію подій, починаючи з 2044 року. "Мандрівник у часі" стверджує, що саме в цей рік вчені "зануряться глибше в океан, ніж будь-коли раніше".

За його словами, у 2047 році людство нібито відкриє "істоту, яка колись була міфом, але стане реальністю". Вже до 2054 року буде знайдено кілька зразків цього виду, після чого вони будуть одразу знищені людьми.

Жодних доказів своїх тверджень автор не наводить. Попри це, відео активно поширюються, викликаючи жваві дискусії серед користувачів платформи. Частина аудиторії сприймає контент як розважальний міф, інші називають передбачення самоназваного мандрівника у часі конспірологічними теоріями.

Одна людина зауважила, "Ви ж розумієте, що, розповівши нам це, ви втрутилися в континуум часу та простору, тому тепер цього не станеться". А інший додав: "Ви можете сказати це, щоб привернути увагу, але це неправда", а третій запитав: "Чому уряд не повідомив нам про вас, якщо ви справжні?". Четвертий додав: "Ах так, не кажіть про це ФБР, але створіть TikTok".

Раніше поратл "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" з 6000 року здивував прогнозами про майбутнє людства.

Також "Кометнарі" писали, що столітній малюнок та книга "доводять", що Дональд Трамп "мандрівник у часі".