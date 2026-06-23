"Путешественник во времени" с 2198 года напугал прогнозом о таинственном существе из океана

Самопровозглашенный "путешественник во времени" с 2198 года сделал жуткое предсказание о предстоящем открытии из глубин океана, которое якобы изменит ход истории человечества. Свой прогноз он начинает предсказание будущего в 2044 году, то есть почти через 20 лет.

Путешественник во времени сделал прогноз на будущее. Фото: magnific

Пользователь TikTok под ником @timetravelexplorer опубликовал серию видео с тревожными предсказаниями о будущем человечества и загадочном открытии в океане. По словам автора контента, в ближайшие десятилетия человечество якобы столкнется с существом из глубин океана, которое "изменит ход истории".

Он описывает условную хронологию событий, начиная с 2044 года. "Путешественник во времени" утверждает, что именно в этот год ученые "погрузятся глубже в океан, чем когда-либо раньше".

По его словам, в 2047 году человечество якобы откроет "существо, которое когда-то было мифом, но станет реальностью". Уже к 2054 году будут найдены несколько образцов этого вида, после чего они будут сразу уничтожены людьми.

Никаких доказательств своих утверждений автор не приводит. Несмотря на это видео активно распространяются, вызывая оживленные дискуссии среди пользователей платформы. Часть аудитории воспринимает контент как развлекательный миф, другие называют предсказания самоназванного путешественника по времени конспирологическими теориями.

Один человек отметил, "Вы же понимаете, что, рассказав нам это, вы вмешались в континуум времени и пространства, поэтому теперь этого не произойдет". А другой добавил: "Вы можете сказать это, чтобы привлечь внимание, но это неправда", третий спросил: "Почему правительство не сообщило нам о вас, если вы настоящий?". Четвертый добавил: "Ах да, не говорите об этом ФБР, но создайте TikTok".

Ранее поратл "Комментарии" сообщал, что "путешественник во времени" с 6000 года удивил прогнозами о будущем человечества.

Также "Комметнари" писали, что столетний рисунок и книга "доказывают", что Дональд Трамп "путешественник во времени".