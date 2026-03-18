Столітній малюнок та книга "доводять", що Дональд Трамп "мандрівник у часі"

У соціальних мережах набирає популярності незвична теорія змови. Прихильники конспірології намагаються довести, що президент США Дональд Трамп нібито може бути мандрівником у часі. Аргументи прихильників цієї ідеї базуються на дивних історичних збігах, зокрема старих романах, загадкових малюнках столітньої давними та спадщині відомого винахідника Нікола Тесла.

Одним із головних джерел теорії змови про Дональда Трампа, як мандрівника у часі, стали твори американського письменника Інгерсолла Локвуда, написані наприкінці 19 століття. У романі "Незвичайна подорож маленького Берона Трампа" 1893 року розповідається про хлопчика на ім’я Берон Трамп, який живе в "замку Трампа" та вирушає у фантастичну подорож до Росії під керівництвом наставника на ім’я Дон.

Прихильники теорії змови звертають увагу на те, що сина Дональда Трампа звати Беррон Трамп, а сам сюжет містить елементи містики, портали до інших вимірів і загадкові манускрипти.

Книга про Берона Трампа

Ще більший інтерес викликає інший роман Локвуда 1896 року, який отримав назву "Останній президент". У ньому описано політичну кризу в Нью-Йорку після перемоги несподіваного кандидата-аутсайдера, який живе в готелі на П’ятій авеню. Саме там сьогодні розташована Trump Tower. Крім того, у книзі описується паніка в суспільстві, а падіння країни починається після призначення на державні посади людей, які не належать до політичної еліти.

Ще одним аргументом прихильників конспірологічної теорії про мандри у часі стали записи прусського іммігранта Шарля Дельшау, який у 19 столітті жив у Техасі. Після його смерті залишилося понад 30 зошитів з кресленнями фантастичних літальних апаратів.

Столітні малюнки зі словом "Трамп"

Дельшау стверджував, що був членом таємної організації Sonora Aero Club, яка нібито працювала над антигравітаційними двигунами та експериментувала з загадковим паливом "NB Gas". Деякі конспірологи вважають, що ці креслення можуть бути свідченням технологій мандрівників у часі до яких Трамп міг отримати доступ через свій сімейний архів.

Малюнки Шарля Дельшау

Також на багатьох малюнках Дельшау можна помітити прізвище "Трамп", а також числа, зокрема 45 та 47, які вказують на номери президенства Трампа.

Ці дві теорії мандрів у часі конспірологи пов’язують також з історичним фактом того, що дядько президента США, фізик Джон Г. Трамп, був професором Массачусетський технологічний інститут. Після смерті Ніколи Тесли у 1943 році американські спецслужби доручили йому проаналізувати особисті записи винахідника. Офіційно Джон Трамп заявив, що у документах не було небезпечних технологій. Однак прихильники теорій змови переконані, що саме там могли міститися секрети мандрів у часі.

Попри популярність таких історій, подібні збіги не мають доказової бази і швидше є прикладом того, як люди шукають прихований сенс у випадкових деталях. Крім того, як казав відомий фізик Стівен Гокінг, "найкращий доказ, що подорожі в часі неможливі і ніколи не будуть, полягає в тому, що навколо нас немає туристів з майбутнього".

