Столітній малюнок та книга "доводять", що Дональд Трамп "мандрівник у часі"
Столітній малюнок та книга "доводять", що Дональд Трамп "мандрівник у часі"

Дональд Трамп може бути мандрівником у часі. Підставою називають книги 19 століття, малюнки та спадщину Тесли.

18 березня 2026, 07:30
Slava Kot

У соціальних мережах набирає популярності незвична теорія змови. Прихильники конспірології намагаються довести, що президент США Дональд Трамп нібито може бути мандрівником у часі. Аргументи прихильників цієї ідеї базуються на дивних історичних збігах, зокрема старих романах, загадкових малюнках столітньої давними та спадщині відомого винахідника Нікола Тесла.

Книги і малюнки "доводять", що Трамп мандрівник у часі

Одним із головних джерел теорії змови про Дональда Трампа, як мандрівника у часі, стали твори американського письменника Інгерсолла Локвуда, написані наприкінці 19 століття. У романі "Незвичайна подорож маленького Берона Трампа" 1893 року розповідається про хлопчика на ім’я Берон Трамп, який живе в "замку Трампа" та вирушає у фантастичну подорож до Росії під керівництвом наставника на ім’я Дон.

Прихильники теорії змови звертають увагу на те, що сина Дональда Трампа звати Беррон Трамп, а сам сюжет містить елементи містики, портали до інших вимірів і загадкові манускрипти.

Ще більший інтерес викликає інший роман Локвуда 1896 року, який отримав назву "Останній президент". У ньому описано політичну кризу в Нью-Йорку після перемоги несподіваного кандидата-аутсайдера, який живе в готелі на П’ятій авеню. Саме там сьогодні розташована Trump Tower. Крім того, у книзі описується паніка в суспільстві, а падіння країни починається після призначення на державні посади людей, які не належать до політичної еліти.

Ще одним аргументом прихильників конспірологічної теорії про мандри у часі стали записи прусського іммігранта Шарля Дельшау, який у 19 столітті жив у Техасі. Після його смерті залишилося понад 30 зошитів з кресленнями фантастичних літальних апаратів.

Дельшау стверджував, що був членом таємної організації Sonora Aero Club, яка нібито працювала над антигравітаційними двигунами та експериментувала з загадковим паливом "NB Gas". Деякі конспірологи вважають, що ці креслення можуть бути свідченням технологій мандрівників у часі до яких Трамп міг отримати доступ через свій сімейний архів.

Також на багатьох малюнках Дельшау можна помітити прізвище "Трамп", а також числа, зокрема 45 та 47, які вказують на номери президенства Трампа.

Ці дві теорії мандрів у часі конспірологи пов’язують також з історичним фактом того, що дядько президента США, фізик Джон Г. Трамп, був професором Массачусетський технологічний інститут. Після смерті Ніколи Тесли у 1943 році американські спецслужби доручили йому проаналізувати особисті записи винахідника. Офіційно Джон Трамп заявив, що у документах не було небезпечних технологій. Однак прихильники теорій змови переконані, що саме там могли міститися секрети мандрів у часі.

Попри популярність таких історій, подібні збіги не мають доказової бази і швидше є прикладом того, як люди шукають прихований сенс у випадкових деталях. Крім того, як казав відомий фізик Стівен Гокінг, "найкращий доказ, що подорожі в часі неможливі і ніколи не будуть, полягає в тому, що навколо нас немає туристів з майбутнього".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" зі смартфоном був помічений на відео 1995 року.

Також "Коментарі" писали, що на фото з саміту Трампа і Путіна побачили "мандрівника в часі".



